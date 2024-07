1.114 empreses catalanes van presentar concursos per insolvència el primer semestre

Catalunya és la comunitat autònoma on s'han registrat més processos concursals per insolvència en empreses el primer trimestre d'aquest any. Així ho desvetllen dades publicades per Informa D&B , un portal especialitzat en aquest tipus d'informació i en bases de dades de continguts econòmics i amb informacions d'interès per a corporacions.

I és que en els primers 6 mesos del 2024, 1.114 empreses que operaven des de territori català van decidir posar en marxa aquest tipus de procediments. A més, Catalunya també és qui experimenta l'increment més gran en valor absolut, amb 199. En segon lloc, però amb prop de la meitat d'aquests procediments, hi ha la Comunitat de Madrid, amb 515, (un 8% més que entre gener i juny de 2023) i en tercer lloc estaria la Comunitat Valenciana.

A l'altre extrem de la llista, els llocs on han baixat aquests procediments en comparació del que va passar l'any passat, hi ha La Rioja (amb un 22% menys), Aragó (que experimenta una baixada d'un 21,5%) i Cantàbria (on han baixat un 15%).

Els concursos, el més habitual al conjunt de l'Estat

Informa D&B assenyala que la majoria dels procediments que s'han registrat durant aquests sis mesos són concursos, 3.686, amb una pujada del 16%.

Els procediments especials per a microempreses avancen en major mesura, un 617%, sumant-ne 710 davant els 99 de l'any passat, amb el major increment en valor absolut, 611 més. Els plans de reestructuració, no obstant, baixen un 9%, fins a 179.

"El primer semestre de l'any els procediments concursals a Espanya creixen un 32%, amb els concursos com el procés més utilitzat, amb 3.686 iniciats durant aquests sis mesos", assegura la directora d'Estudis del portal, Nathalie Gianese.

A quin sector es donen més?

El primer semestre, els concursos van augmentar en gairebé tots els sectors, excepte en Administració, que roman en 0; Indústries extractives, que es manté sense canvis; i Energia i Educació, que disminueixen un 26% i un 16% respectivament. Comerç i Construcció i activitats immobiliàries són els sectors més afectats, acumulant 977 i 682 concursos, representant junts el 45% del total.

Pel que fa als plans de reestructuració, Comerç lidera amb 40, seguit per Construcció i activitats immobiliàries amb 36. En procediments especials, Comerç en té 177 i Construcció i activitats immobiliàries 127.

Comerç és el sector més afectat amb 1.194 procediments concursals, un augment del 32%. El segueix Construcció i activitats immobiliàries amb 845, incrementant un 27%.

Les dissolucions més altes des del gener es registren a Construcció i activitats immobiliàries (4.053, un augment de l'1%), Comerç (3.316, un augment de l'1,6%) i Serveis empresarials (2.468, una disminució del 3%). Les dissolucions van disminuir a Energia, Hostaleria, Intermediació financera, Serveis empresarials, Administració, Educació, Sanitat i Altres serveis. Al juny, Construcció i activitats immobiliàries continua sent el més afectat amb 445 processos.