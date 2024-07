15 anys de presó per a l'home que va apunyalar el líder opositor de Corea del Sud

per Pau Arriaga Pérez

Un tribunal de Corea del Sud ha condemnat aquest divendres a 15 anys de presó l'home que va apunyalar, el mes de gener passat, el líder de l'oposició al país asiàtic, Lee Jae Myung, al coll durant una visita oficial a la ciutat portuària de Busan, al sud-est del país.

El condemnat, identificat com a Kim, es va fer passar per un seguidor del líder del Partit Democràtic (PD) per poder acostar-s'hi abans d'assestar-li una punyalada. L'opositor va estar hospitalitzat una setmana i va haver de ser sotmès a cirurgia reconstructiva.

Segons les informacions recollides per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap , l'atacant ha afirmat durant el judici que el seu objectiu era evitar que Lee pogués arribar a ser president del país. L'atac va tenir lloc tres mesos abans de les parlamentàries del 10 d'abril.

Lee té previst presentar-se a les eleccions presidencials que se celebraran l'any 2027, després de ser derrotat als comicis del 2022 per l'actual mandatari, Yoon Suk Yeol, per una diferència de menys d'un punt percentual.

Des d'aleshores, ha estat acusat de corrupció i abús de confiança, mentre que la Justícia investiga la seva presumpta participació en un escàndol de corrupció urbanística en què els diners recaptats s'haurien fet servir per finançar la campanya presidencial, cosa que Lee ha negat.

Més atacs a polítics el 2024

L'assalt a Lee Jae Myung va ser un dels primers casos d'atacs a polítics des de començament d'any, però no ha estat l'únic ni el més recent.

De fet, a mitjans de maig el primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, va estar a prop de morir després de ser tirotejat.