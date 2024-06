16 anys de la primera Eurocopa del cicle daurat d'Espanya

per Gabriel Izcovich

El 29 de juny del 2008 va marcar un abans i un després en la història del futbol espanyol. La selecció espanyola, sota la direcció de Luis Aragonés, va aconseguir conquerir l'Eurocopa de Suïssa i Àustria, posant fi a una sequera de 44 anys sense títols importants i donant inici a una era daurada que dominaria el futbol mundial els anys següents.

L'Eurocopa 2008 va ser testimoni d'un futbol espectacular per part de La Roja. Espanya va iniciar el seu camí al Grup D al costat de Rússia, Suècia i Grècia. L'equip va mostrar una contundència impressionant des del primer partit, vencent Rússia per 4-1 amb una actuació estel·lar de David Villa, que va anotar un hat-trick. Van continuar la seva ratxa victoriosa superant Suècia 2-1 amb un gol als últims minuts de Villa, i van tancar la fase de grups amb una victòria per 2-1 sobre Grècia.

Als quarts de final, Espanya es va enfrontar a Itàlia en un partit tens que va acabar 0-0, portant-los a una tanda de penals. Va ser aquí on Iker Casillas es va erigir com a heroi, aturant dos penals i assegurant el pas a les semifinals. A semifinals, Espanya va tornar a enfrontar Rússia, a qui ja havien derrotat a la fase de grups. Aquesta vegada, l'equip d'Aragonès va imposar-se amb un contundent 3-0, gràcies a gols de Xavi, Dani Güiza i David Silva.

El 29 de juny del 2008, a l'Estadi Ernst Happel de Viena, Espanya es va enfrontar a Alemanya a la final. Alemanya, liderada per Michael Ballack, era un equip fort i físic, però Espanya va mostrar una vegada més el futbol elegant i dominant. L'únic gol del partit va arribar al minut 33, quan Fernando Torres, amb la seva velocitat i determinació, va superar el defensa alemany Philipp Lahm i va batre el porter Jens Lehmann amb un toc subtil, assegurant la victòria per 1-0.

Diversos jugadors van ser fonamentals en aquest històric triomf. Iker Casillas, el capità i porter, el lideratge i l'habilitat del qual sota els pals van ser crucials, especialment a la tanda de penals contra Itàlia. Carles Puyol i Sergio Ramos van assegurar la solidesa defensiva. Xavi Hernández i Andrés Iniesta, el cor del centre del camp espanyol, van ser essencials per a l'estil de joc de possessió amb el control del joc i la visió. David Villa i Fernando Torres es van destacar a l'atac, amb Villa sent el màxim golejador d'Espanya al torneig i Torres anotant el gol decisiu a la final.

La victòria el 2008 no només va portar alegria i orgull a Espanya, sinó que també va marcar el començament d'un període de dominació que va incloure la Copa del Món del 2010 i una altra Eurocopa el 2012. L'estil de joc de tiki-taka, basat en la possessió i el passi, es va convertir en una referència mundial.

Ara, 16 anys després, Espanya és novament al centre d'atenció a l'Eurocopa 2024. Després d'una fase de grups perfecta a l'anomenat "grup de la mort", amb victòries impressionants contra Itàlia, Croàcia i Albània, l'expectativa és alta. Aquest diumenge Espanya s'enfrontarà a Geòrgia als vuitens de final, i els aficionats estan esperançats que l'equip pugui emular les gestes d'aquella llegendària generació del 2008.