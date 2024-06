Un 18% dels habitatges a Espanya es lloguen en menys d'un dia

per Redacció CatalunyaPress

El 18% dels habitatges que es van llogar a Espanya durant el primer trimestre del 2024 ho van fer en menys de 24 hores, un 2% més que fa un any, segons el darrer estudi publicat per Idealista aquest dimarts.

Tarragona i Sant Sebastià van ser les dues ciutats on es va registrar un percentatge de lloguers 'exprés' més elevat, ja que un 31% dels habitatges a la capital tarragonina no van durar més d'un dia al mercat, mentre que a la guipuscoana van ser el 29%.

Per sobre de la mitjana nacional es van trobar Lleida, Vitòria, Còrdova i Sevilla (20% en tots els casos), mentre que per sota hi va haver Barcelona, Màlaga i Logronyo, que van compartir una taxa del 17%.

En el cas de Madrid, la taxa de lloguer 'exprés' es va quedar al 15%. Conca, per la seva banda, és la ciutat on els lloguers immediats van tenir menys pes: només el 8%.

Així mateix, en un total de tretze capitals de província la taxa d'arrendaments 'exprés' s'ha reduït l'últim any, i Guadalajara és l'exemple més notori, en passar del 33% de fa un any al 21% actual.

Atenent el criteri provincial, Guipúscoa lidera les regions amb més pes dels lloguers immediats, amb un 30%. A la província de Barcelona arriba al 20%, mentre que a Madrid es queda al 17%.

Per contra, la menor incidència es dóna a les províncies de Salamanca, Granada i Badajoz, on només afecta el 12% dels habitatges llogats.

"La manca d'oferta de lloguer està provocant que moltes famílies se sentin excloses del mercat, tant pels preus, per la competència amb altres famílies com per la velocitat a què desapareixen els habitatges", ha assegurat el portaveu d'Idealista, Francisco Iñareta .

Lloguers més cars a Espanya

Segons les dades del portal immobiliari Fotocasa, el preu mitjà del lloguer a Espanya s'acosta als 1.000 euros mensuals. Tot i això, hi ha variacions significatives entre diferents comunitats autònomes i ciutats. Els lloguers més alts es troben a:

Madrid: 18,3 euros/m²/mes

Balears: 18,1 euros/m²/mes

Catalunya: 16,7 euros/m²/mes

País Basc: 15,4 euros/m²/mes

Aquestes xifres estan en consonància amb els municipis que van tancar el 2023 amb els lloguers més elevats:

Barcelona

Calvià (Balears)

Sant Sebastià (País Basc)

Eivissa (Balears)

Madrid

La Llei dHabitatge i el seu impacte

La Llei dHabitatge va néixer del Govern de coalició de PSOE i Unides Podem i es va convertir en la primera Llei dHabitatge aprovada en democràcia. Tot i això, no ha estat exempta de polèmiques, especialment pel que fa a la mesura de control dels preus del lloguer.

Aquesta mesura ha estat durament criticada per l'oposició, liderada pel PP, que ha rebutjat declarar les zones tensionades a les autonomies on governen, impedint així el control dels preus dels lloguers, que fins ara només s'aplica a 140 municipis catalans