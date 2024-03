300 joves participen a l'últim 'Talento en Crecimiento' de la Fundación CEDE

La Fundación CEDE i ADEA (Associació de Directius i Executius d'Aragó) han fet amb gran èxit una nova edició del programa Talento en Crecimiento a Saragossa. L'esdeveniment va tenir lloc a l'emblemàtic edifici CaixaForum i va comptar amb la participació de 300 joves ansiosos per endinsar-se al món laboral.

Durant aquesta jornada, els estudiants van tenir l'oportunitat de submergir-se en ponències enriquidores impartides per destacats experts, empresaris i directius. L'objectiu primordial del programa va ser orientar els participants, que estan a punt de fer els seus primers passos al competitiu mercat laboral.

L'obertura institucional va anar a càrrec de Pau Herrera, secretari del Patronat de la Fundació CEDE, i Fernando Rodrigo, president de l'ADEA, que van destacar la importància de Talento en Crecimiento en la formació i la preparació dels joves per al futur professional.

Destacant l'essència del programa, Pau Herrera va assenyalar que al llarg de les 22 trobades s'ha dedicat a "explorar i donar veu a emprenedors provinents de tots els racons del país", proporcionant als joves les eines necessàries per afrontar el seu futur amb èxit .

Per part seva, Fernando Rodrigo ha ressaltat el compromís d'ADEA i CEDE a impulsar futurs empresaris i projectes, així com a proporcionar la informació més rellevant per construir una societat més ben preparada per als desafiaments del mercat laboral.

Les ponències van abordar temes fonamentals com el desenvolupament personal i professional, l'emprenedoria i la importància del propòsit en la recerca de feina. Destacades personalitats com Pedro Lozano, María Vila, i Guillermo Gauna-Vivas van compartir les seves experiències i perspectives, brindant valuoses lliçons als joves participants.

A més, es van dur a terme taules de debat on es van discutir eines actuals per al desenvolupament professional, la importància del lideratge i el propòsit a l'àmbit laboral.

La jornada va concloure amb una xerrada inspiradora a càrrec de Jorge Mata, fundador de l'Acadèmia d'Inventors, que va compartir les seves experiències empresarials i va destacar el paper clau de l'educació en tecnologia i ciència per transformar el món.

En resum, aquesta nova edició de Talento en Crecimiento ha estat un èxit rotund, proporcionant als joves participants les eines i coneixements necessaris per enfrontar amb confiança el seu futur professional.