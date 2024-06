360 espanyoles se n'han anat al Marroc per tenir més facilitats en les exportacions

En un context global cada cop més competitiu, les empreses busquen constantment estratègies per optimitzar les seves operacions i millorar-ne l'accés a mercats clau. Recentment, més de 360 empreses espanyoles han decidit traslladar les seves operacions al Marroc, com ha recollit La Razón. Aquest moviment no només reflecteix un intent d'escapar de les polítiques i els controls estrictes de la Unió Europea, sinó també una oportunitat de beneficiar-se d'un entorn comercial més favorable.

Una de les raons principals que impulsa aquesta migració empresarial és la simplificació dels tràmits duaners. El Marroc ha implementat polítiques que faciliten considerablement l'exportació de productes cap a la Unió Europea, permetent a les empreses evitar alguns dels controls i les regulacions més estrictes que enfronten dins de la UE. Aquesta simplificació és especialment atractiva per a les empreses que busquen reduir costos i temps en les operacions d'exportació.

L´Institut Espanyol d´Exportacions i Inversions ha assenyalat que aproximadament el 10% d´aquestes empreses traslladades pertanyen al sector agroalimentari. Aquest sector, en particular, es beneficia enormement de l'eliminació de drets de duana del Marroc sobre el 70% dels productes agrícoles i pesquers exportats a la UE. La reducció d'aquests costos aranzelaris representa un estalvi significatiu i un avantatge competitiu al mercat europeu.

Les empreses no estan fent aquest moviment de manera improvisada. Moltes estan preparant-ne el trasllat mitjançant la creació de filials o establint associacions estratègiques amb empreses marroquines. Aquestes aliances no només faciliten el procés dadaptació al nou entorn empresarial, sinó que també permeten un accés més ràpid i eficient als beneficis duaners i comercials que ofereix el Marroc.

No només les empreses espanyoles estan aprofitant els avantatges oferts pel Marroc. Altres companyies europees, com les holandeses Stellantis i les franceses Renault, també han traslladat la seva producció al país nord-africà. Aquest fenomen suggereix que el Marroc s'està consolidant com un hub estratègic per a les empreses europees que busquen optimitzar les seves operacions i millorar la seva competitivitat al mercat global.

El trasllat d‟aquestes empreses al Marroc planteja diverses qüestions importants. D'una banda, destaca la necessitat de la Unió Europea de reavaluar les polítiques i les regulacions per evitar la fuga d'empreses. D'altra banda, subratlla la capacitat del Marroc per atraure inversió estrangera mitjançant la creació d'un entorn comercial més favorable i menys restrictiu.