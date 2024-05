El 45% dels no fumadors està exposat al fum del tabac a les terrasses

El 45% dels no fumadors assegura estar exposat al fum del tabac a les terrassa i, concretament, el 52 per cent està exposat al fum de cigarrets convencionals i el 37 per cent a les noves formes de consum tabàquic com cigarretes electròniques o tabac escalfat , segons l''Estudi de tabaquisme passiu a Espanya 2024' realitzat amb gairebé 3.000 entrevistes entre la població espanyola de 16 anys o més per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), els resultats preeliminars de la qual s'han presentat aquest dimecres.

Aquesta enquesta mostra que el 17% de la població espanyola és fumador actiu, el 29% exfumador i el 51% mai no ha fumat i, respecte als vapejadors i tabac escalfat, el sis per cent és fumador actiu, el tres per cent exfumador i el 85 per cent mai no ho han provat. Així, les dades revelen que gairebé el 17% de la població no fumadora més gran de 16 anys presenta algun tipus d'exposició passiva al tabac.

Aquesta xifra de tabaquisme passiu és més gran als llocs d'oci com l'hostaleria, sobretot a les terrasses on l'exposició es multiplica fins a set. En aquest sentit, el 16% dels treballadors d'hostaleria estan exposats al fum de tabac, davant del set per cent de treballadors de l'empresa privada i el quatre per cent de l'empresa pública.

Pel que fa al fum de vapejadors, el 22% dels hostalers afirmen estar exposats, davant el tres per cent dels treballadors d'empreses públiques o privades. Un dels àmbits que més preocupen els experts són les llars ja que en més del 30 per cent de les llars hi ha almenys un fumador i el 56 per cent dels fumadors convencionals fumen a casa, xifra que puja al 60 per cent quan es tracta de vapejadors o productes de tabac escalfat.

Així, al 19% de les llars espanyoles hi ha exposició al tabaquisme passiu. Així mateix, malgrat que el consum de tabac en llocs tancats no està permès a Espanya, el 7,5% dels enquestats no fumadors que estudien afirmen estar exposats al fum en centres educatius, així com el 13,4% que assegura estar exposat en llocs d'oci tancat com ara cafeteries, restaurants o centres comercials.

En aquest aspecte, l'expresident de SEPAR i membre de l'Àrea de Tabaquisme de SEPAR, el doctor Carlos A. Jiménez Ruiz, ha apuntat que, a locals d'oci tancat, els estudis anteriors mostren que, l'any 2005, un 37,4 per cent dels no fumadors estaven afectats, el 2011 aquesta xifra va baixar al 12 per cent, any en què es va prohibir fumar en espais interiors a Espanya, però, l'any 2024, un 28 per cent dels enquestats assegura estar exposat al fum de tabac a lleure interior, sense incloure les terrasses.

"Aquesta xifra és degut a estar sotmès a fum de tabac ambiental, no es contempla el 12% de la població sotmesa a aire contaminat per fum de cigarretes electròniques i tabac escalfat a locals d'oci tancat", ha apuntat el doctor Ruiz. En línies generals, la prevalença del tabaquisme passiu a Espanya s'ha reduït els últims anys ja que, l'any 2005 el 49,5% de la població afirmava estar exposada al fum, davant del 21% el 2011 i el 17 per cent el 2024.

En aquest context, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha reivindicat que "l'autoregulen en l'àmbit de la salut pública és l'intent que no canviï res, un lliure albir però amb tots els determinants comercials de la salut", advertint que "és una competència del Ministeri el disseny de les polítiques de tabaquisme".

"Se'ns està intentant confondre perquè no volen que es parli de fumar sinó de vapejar, es parla de risc modificat. El descens de consum de tabac convencional és a costa que s'està incrementant el consum per altres vies. Els dispositius electrònics impacten en la salut, no són productes de baix risc", ha declarat per part seva el director del PII Tabaquisme de SEPAR, Juan Antonio Biesco.