46 anys de Grease, el musical més icònic de la història del cinema

Avui, 16 de juny de 2024, es compleixen 46 anys de l'estrena de Grease, una pel·lícula que aviat es convertiria en un fenomen cultural. Dirigida per Randal Kleiser, "Grease" és una adaptació de l'exitós musical homònim de Broadway, amb un guió escrit per Bronte Woodard i Allan Carr. La producció va estar a càrrec de Paramount Pictures, i es va filmar en diverses locacions de Los Angeles, incloent les escoles de Rydell High i Venice High.

El rodatge de "Grease" va estar ple de desafiaments i anècdotes curioses. Tot i que els personatges principals eren adolescents, molts dels actors, incloent John Travolta (Danny Zuko) i Olivia Newton-John (Sandy Olsson), tenien més de vint anys. Newton-John, que era una cantant consolidada en aquell moment, va haver de ser convençuda per Travolta per assumir el paper, i va ser només després d'una reeixida prova de pantalla que va acceptar participar-hi. La química entre Travolta i Newton-John va ser un dels factors que va contribuir a l'èxit de la pel·lícula.

Una de les curiositats més notables del rodatge és l'escena final del carnestoltes, que es va filmar durant una intensa calor estiuenca, amb els actors lluitant per mantenir-se frescos sota el sol californià. Una altra anècdota interessant és la transformació de Sandy, que va ser inspirada per la imatge d'Olivia Newton-John a la seva carrera musical, especialment amb el seu àlbum "Totally Hot" de 1978.

L'estrena de "Grease" als Estats Units va ser un gran esdeveniment cinematogràfic. El 16 de juny de 1978, la pel·lícula es va estrenar al Grauman's Chinese Theatre de Los Angeles, amb una recepció molt positiva tant de la crítica com del públic. A Espanya, la pel·lícula va arribar a l'octubre del 1978 i va ser rebuda amb entusiasme similar, convertint-se en un gran èxit de taquilla. A la resta del món, "Grease" també va ser acollida amb fervor, establint-se com un clàssic instantani.

La influència de "Grease" es va estendre més enllà del cinema. La pel·lícula va reviure l'interès per la música i la moda dels anys 50, i la seva banda sonora, amb èxits com You're the One That I Want i Summer Nights, es va convertir en una de les més venudes de la època. John Travolta i Olivia Newton-John es van convertir en icones culturals, i la pel·lícula va catapultar Travolta a la fama internacional.

L'impacte de "Grease" va ser profund i durador. Va ser nominada a diversos premis, incloent un Globus d'Or per a Millor Pel·lícula Musical. A més, la pel·lícula ostenta diversos rècords, incloent el de ser la pel·lícula musical més taquillera de 1978 i un dels musicals més taquillers de tots els temps. El 2006, es va llançar una edició especial pel 30è aniversari, demostrant que "Grease" segueix sent rellevant i volguda per noves generacions.