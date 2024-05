84 empreses han marxat de Catalunya el primer trimestre del 2024

Durant el primer trimestre del 2024, s'han observat un total de 1.501 trasllats de seu social d'empreses a Espanya, segons les dades proporcionades per INFORMA D&B SAU, filial de Cesce. Aquesta xifra representa una lleugera disminució del 3% en comparació del mateix període de l'any anterior. Tot i això, en contrast amb els tres últims mesos del 2023, es registra un marcat augment del 42% en els moviments de seu social. Aquest fenomen és rellevant en el context econòmic i polític del país i mereix una anàlisi detallada per comprendre'n les implicacions.

Des de l'any 2017, Espanya ha estat testimoni d'un increment significatiu als trasllats de seu social, especialment com a resposta al referèndum independentista a Catalunya. Aquest període va marcar una fita en la tendència dels moviments empresarials. El 2018, el nombre de trasllats va arribar al punt màxim, amb 6.276 empreses canviant la seva seu social. Tot i que el 2023 hi va haver una lleugera disminució en comparació amb anys anteriors, amb un total de 5.240 trasllats, aquesta xifra continua sent considerablement alta, sent la quarta més alta des del 2015.

En analitzar les dades per comunitat autònoma, es fa palès que Catalunya continua sent una de les regions més afectades per aquests moviments. Durant el primer trimestre del 2024, 247 empreses han sortit de la regió, mentre que només 163 han arribat, cosa que resulta en un saldo negatiu de -84. En contrast, Madrid mostra un saldo positiu amb 181 empreses arribant més que sortint. València i les Balears també experimenten saldos positius, amb 37 i 18 empreses més arribant respectivament.

A més, altres comunitats autònomes com Múrcia, Galícia, Melilla, Castella i Lleó, i Ceuta registren saldos positius, cosa que suggereix una atracció d'empreses cap a aquestes regions. D'altra banda, comunitats com el País Basc, Andalusia, Extremadura, Navarra, Cantàbria i Castella-la Manxa mostren saldos negatius als moviments de seu social. Astúries, Canàries i Aragó també registren un saldo negatiu, tot i que menys. Finalment, La Rioja destaca per mantenir-se sense canvis en el saldo de trasllats de seu social.