89 anys sense Carlos Gardel, el rei del tango

per Gabriel Izcovich

Avui, 24 de juny del 2023, es compleixen 89 anys de la tràgica mort de Carlos Gardel, el màxim exponent del tango i una figura icònica de la música mundial. La seva vida, la seva obra i el seu llegat han deixat una empremta inesborrable a la cultura popular.

Carlos Gardel va néixer l'11 de desembre de 1890, encara que hi ha controvèrsia sobre el seu lloc de naixement, sent França i Uruguai els països que se'n disputen l'origen. Batejat com a Charles Romuald Gardès a Tolosa, França, es va traslladar a Argentina en la seva infància amb la seva mare.

A Buenos Aires, Gardel va començar a forjar la seva carrera musical que el portaria a convertir-se en una llegenda. Gardel és conegut per diversos sobrenoms que reflecteixen la seva grandesa i la seva influència al tango. Entre els més destacats estan "El Zorzal Criollo", "El Mago" i "El Morocho de l'Abasto". Aquests sobrenoms simbolitzen el seu origen, el seu talent incomparable i la seva connexió amb el barri de l'Abasto a Buenos Aires, on va créixer i es va formar com a artista.

L'obra de Gardel és vasta i rica, abastant des de tangos fins a milonges i cançons criolles. La seva discografia inclou més de 500 enregistraments, entre els quals destaquen algunes de les cançons més emblemàtiques del tango: "El dia que em vulguis", considerada una de les seves obres mestres, captura l'essència de l'amor i la passió; "El meu Buenos Aires estimat", un homenatge a la ciutat que el va veure créixer i que sempre va portar al seu cor; Per un cap, un tango que combina la temàtica de l'amor i l'addicció a les curses de cavalls, mostrant la versatilitat de Gardel; "Tornar", una cançó malenconiós que parla del pas del temps i l'anhel de tornar al passat; i "Costa avall", que reflecteix la tristesa i la nostàlgia, sentiments recurrents al tango.

Carlos Gardel va rebre influències de diversos gèneres i estils musicals. La seva formació va estar marcada per la música criolla, el tango, la milonga i la música popular argentina. Gardel va saber combinar aquestes influències amb el seu propi estil, creant una veu única que va ressonar a tot el món.

El llegat de Gardel és immens. La seva veu i la seva música han transcendit generacions, i la seva figura continua sent venerada tant a Argentina com a la resta del món. Gardel és considerat el responsable de popularitzar el tango a nivell internacional, portant aquest gènere a escenaris d'Europa i Amèrica. Gardel també va deixar una marca al cinema, participant en diverses pel·lícules que van ajudar a difondre la seva música i la seva imatge. Pel·lícules com "El dia que em vulguis" i "Tango Bar" van consolidar el seu estatus d'estrella global.

El 24 de juny de 1935, Carlos Gardel va morir als 44 anys en un tràgic accident aeri a Medellín, Colòmbia. L'avió en què viatjava es va estavellar durant l'enlairament, i va causar la mort de Gardel i altres membres del seu equip. La seva mort va commocionar el món sencer i va deixar un buit irreparable a la música. Tot i la seva primerenca partida, Carlos Gardel segueix viu al cor de milions de persones. Les seves cançons continuen sent interpretades i celebrades, i la seva figura és un símbol etern de la cultura argentina i del tango.