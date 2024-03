L'abast de les lesions de Pedri i de Jong: quant de temps estaran KO?

El pitjor del partit del Barça de diumenge 3 de març passat no va ser el resultat. I és que l'equip ha perdut 2 titulars i peces clau al centre del camp. Són Frenkie de Jong i Pedri, que es van lesionar en accions del partit contra l'Athletic Club.

Tot i que se sabia que els dos contratemps serien seriosos, no ha estat fins aquest dilluns 4 quan s'ha conegut, amb precisió, les malalties exactes.

El club ha emès sengles comunicats mèdics, anunciant que de Jong pateix un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret.

Per la seva banda, Pedri té una lesió al recte femoral de la cuixa dreta.

Com és habitual, l'entitat blaugrana recorre a la manada fórmula de “la seva evolució en marcarà la disponibilitat”.

Problemes de cara a la Champions

Sigui com sigui, tots dos estan descartats per al decisiu partit de la Champions League de la setmana que ve contra el Napoli a Montjuïc.

Un esquinç com el del neerlandès us tindria apartat entre 4 i 5 setmanes. En el millor dels casos, l'ex de l'Ajax podria tornar al'acció a principis del mes que ve.

En canvi, el cas de Pedri és més complex... per ser una lesió muscular i habitualment en el que s'estan convertint aquestes baixes al canari. Algunes informacions apunten que el de Tegueste es podria anar a un mínim d'un mes i mig de baixa, és a dir, unes 6 setmanes.

A aquestes absències cal sumar-se la de Gavi, lesionat al genoll, de manera que Xavi veu com se li limiten els efectius de cara al partit europeu. Ara mateix, els migcampistes del primer equip que estan disponibles per al xoc són Fermín López, Ilkay Gundogan, Oriol Romeu i Sergi Roberto. Tot i això, els dos últims no compten gaire per al tècnic... a més que el de Reus s'ha exercit molt més com a lateral que com a mitjà en les últimes campanyes.