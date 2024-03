''Accelerar'' l'esport femení: el pla de Catalunya per donar-li un impuls

per Pau Arriaga Pérez

La Generalitat ha presentat les 70 mesures pràctiques que vol aplicar per impulsar i accelerar l'esport femení a Catalunya. Les accions són un treball conjunt d'Esportcat amb el sector i formen part del Pla d'Impuls de l'Esport Femení a Catalunya 2024-2030 .

“Volem fer-ho amb la complicitat del sector perquè l‟esport femení sigui molt potent. És a les nostres mans accelerar-ho”, va assegurar la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula.

Per què elles abandonen abans que ells?

Esportcat durà a terme 3 iniciatives concretes a diferents camps. D'una banda, es farà un estudi nou i pioner sobre l'abandonament de l'esport en etapa adolescent per conèixer els motius pels quals les noies, i també els nois, en aquest moment vital decideixen deixar de fer esport. També va explicar que es farà el fòrum Canviar imaginaris a l'esport , amb participació a tot el territori català i, finalment, una campanya de comunicació multicanal sobre esport femení.

"Fins ara, hem dirigit els nostres esforços cap a la generació de visibilitat i models a seguir, i el proper pas implica obrir nous horitzons amb un pla d'impuls diferent, allunyat de la mera teoria", va explicar. "Aquestes accions estaran dissenyades per ser desenvolupades per tothom, amb la col·laboració activa del sector per accelerar aquest impuls i enfortir l´esport femení", va assegurar.

El pla d'impuls forma part del conjunt d'iniciatives de la legislatura dedicada a l'esport femení, amb la qual ens comprometem a transformar i revitalitzar aquest àmbit, atorgant-li més visibilitat. En aquest context, Caula ha ressaltat que "les llicències esportives femenines han experimentat un augment del 20% entre el 2021 i el 2023", i que el Govern ha "augmentat per vuit el suport als clubs, brindant un acompanyament més sòlid per arribar a un major nombre d'entitats i enfortir-ne les estructures".

També va voler tenir un record per a iniciatives innovadores com l'acte Entre totes, tot , l'espai lúdic Entre totes, joc o l'exposició Jugo com una nena , amb què “hem compartit un sentiment amb complicitat de clubs, federacions i esportistes”.

"Falta reconeixement mediàtic"

La jornada va acabar amb una tertúlia amb la presència de la waterpolista Maica García, la presidenta de la UE Santboiana Aurora Bravo i la periodista esportiva Laia Tudel.

Una de les reflexions més interessants va ser la de García, que va lamentar la manca de reconeixement "mediàtic i social" cap al seu esport, "tot i els èxits i l'esforç que hi ha al darrere".

Bravo, la primera dona que va ser presidenta d'un club de Divisió d'Honor de rugbi, va afirmar que assumir el càrrec representava "una oportunitat per tirar endavant un club, enfrontant els mateixos desafiaments" que hauria enfrontat un home.

Tudel va concloure assenyalant que "els joves que fan passanties als mitjans tenen una perspectiva diferent, cosa que és positiva per contemplar un futur amb més dones ocupant llocs de responsabilitat".