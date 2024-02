Tenir un accident cerebrovascular augmenta el risc de demència un 80%

El risc de demència és un 80% més gran en els Supervivientes d'un accident cerebrovascular o ictus. El primer any és gairebé tres vegades més gran encara que va caure a 1,5 vegades més gran als cinc anys.

Així ho exposen els resultats d'una investigació preliminar coordinada a la Universitat McMaster a Hamilton, Canadà, que es presentarà a la Conferència Internacional sobre Accidents Cerebrovasculars de 2024 de l'Associació Nord-americana d'Accidents Cerebrovasculars.

"Les nostres troballes mostren que els Supervivientes d'un accident cerebrovascular són excepcionalment susceptibles a la demència, i el risc pot ser fins a 3 vegades més gran el primer any després d'un accident cerebrovascular. Si bé el risc disminueix amb el temps, roman elevat a llarg termini", assenyala l'autor principal de l'estudi, Raed Joundi.

Per avaluar el risc de demència després d'un accident cerebrovascular, els investigadors van utilitzar bases de dades que inclouen més de 15 milions de persones a la província canadenca d'Ontario.

Van identificar 180.940 persones que havien patit un accident cerebrovascular recent (ja sigui un accident cerebrovascular isquèmic (causat per un coàgul) o una hemorràgia intracerebral (sagnat dins del cervell).

| Unsplash

A més, van comparar els Supervivientes de l'accident cerebrovascular amb dos grups de control:

Persones de la població general que no havien tingut un accident cerebrovascular, atac cardíac o un vessament cerebral)

Aquells que havien tingut un atac cardíac i no un vessament cerebral.

Els investigadors van avaluar la taxa de nous casos de demència a partir dels 90 dies després de l'accident cerebrovascular durant un seguiment mitjà de 5,5 anys.

Així mateix, van analitzar el risc de desenvolupar demència el primer any després de l'ictus i amb el temps, fins als 20 anys.

L'estudi ha trobat que el risc de demència va ser més gran el primer any després de l'accident cerebrovascular, amb un risc gairebé tres vegades més gran. Després va disminuir a un risc 1,5 vegades més gran als cinc anys i va romandre elevat 20 anys després.

A més, s'ha observat que la demència va tenir lloc gairebé el 19% dels Supervivientes d'un accident cerebrovascular durant un seguiment mitjà de 5,5 anys.

El risc de demència també va ser gairebé un 80% més gran en els Supervivientes d'un accident cerebrovascular que en el grup de control comparable que havia patit un atac cardíac.

Mentre que el risc de demència en persones que van tenir una hemorràgia intracerebral (sagnat al cervell) va ser gairebé un 150% més gran que el de la població general.

"Trobem que la taxa de demència post-ictus era més gran que la taxa d'accidents cerebrovasculars recurrents durant el mateix període. L'accident cerebrovascular malmet el cervell, incloses àrees crítiques per a la funció cognitiva, cosa que pot afectar el funcionament diari", afirma el investigador.

"Algunes persones pateixen un vessament cerebral recurrent, cosa que augmenta encara més el risc de demència, i altres poden experimentar un deteriorament cognitiu progressiu similar a una condició neurodegenerativa", afegeix.

A parer seu, l'estudi mostra que hi ha una gran càrrega de demència després d'un accident cerebrovascular agut al Canadà i identifica que és un problema comú que cal abordar.

Una via per prevenir l'accident cerebrovascular

"Les nostres troballes reforcen la importància de monitoritzar les persones amb accident cerebrovascular per detectar deteriorament cognitiu, instituir tractaments apropiats per abordar els factors de risc vascular i prevenir l'accident cerebrovascular recurrent", afirma Joundi.

Una limitació de l‟estudi és que per al‟anàlisi es van utilitzar dades administratives, registres hospitalaris i dades de dispensaris de medicaments.

Els investigadors no van poder fer avaluacions cognitives ni neuroimatge (imatges no invasives del cervell) als Supervivientes d'un accident cerebrovascular. Per tant, no hi ha manera de confirmar el diagnòstic de demència o el tipus de demència.

Tot i això, la definició de demència va ser validada prèviament i va demostrar ser precisa en comparació amb els registres mèdics.