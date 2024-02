Les accions de Grifols cauen més del 6% després de les noves preguntes de Gotham

La firma d'anàlisi Gotham City ha plantejat una nova bateria de preguntes a Grifols. En aquesta ocasió, les qüestions estan relacionades aquesta vegada amb la naturalesa de relació entre la companyia i el family office Scranton.

Gotham centra la nova bateria de preguntes sobre el paper de Scranton en les operacions de la firma. "Hem observat que Grifols ha introduït canvis a la seva direcció i consell d'administració que ens indiquen que almenys algunes de les nostres preocupacions són vàlides. Tenim moltes preguntes", assenyala la firma de Daniel Yu.

Els nord-americans, que han estat denunciats per la companyia davant d'un tribunal de Nova York, es remeten a la conferència telefònica que va protagonitzar Grifols en resposta al seu primer informe. S'hi assenyalava que els vincles amb Scranton es refereixen únicament a dues col·laboracions concretes: el lloguer de la seu de Grifols, que existeix des del 2012 com a conseqüència de l'adquisició de Talecris, i Haema i BPC des del 2018, assegurant que no hi ha altres vincles entre les empreses.

"¿Són aquestes les úniques relacions entre Grifols i Scranton? Aquesta és una de les qüestions que la CNMV espanyola pot estar investigant", afirma Gotham, que també demana explicacions sobre com Grifols i Scranton consoliden pel mètode d'integració global els mateixos actius al mateix temps.

Així, el fons baixista també pregunta si informaren Grifols o Scranton als seus prestadors i creditors d'aquest fet quan els van demanar préstecs. Són conscients --prestamistes i creditors-- d'aquest tractament comptable?", pregunta Gotham.

"Qui posseeix i controla Scranton Enterprises? Un article afirma que, segons la informació que Grifols/Scranton va presentar als reguladors el 2011, la família Grifols controla el 70% de Scranton. En la seva trucada amb els inversors després del nostre informe, Grifols va revelar que la família Grifols posseeix menys del 20% de Scranton, però Grifols no va revelar si la família Grifols controla Scranton i en quina mesura”, planteja Gotham.

Així mateix, recorda que el comitè d'auditoria de Grifols va contractar Baker McKenzie per dur a terme una anàlisi independent de les pràctiques comercials i comptables de Grifols, i assenyala que Baker McKenzie és un bufet d'advocats, no una empresa de comptabilitat forense. "Està Grifols disposada a contractar una empresa independent de comptabilitat forense perquè investigui les seves pràctiques comercials i comptables i faci públics els resultats?", inquereix.

Tot just conèixer-se la nova bateria de preguntes formulades per Gotham, els títols de Grifols reaccionaven amb significatives caigudes en borsa que se situaven per sobre del 7%. En concret, a les 10.05 hores, les accions es deixaven un 7,11%, fins a 10,22 euros, encara que minuts després els títols de l'empresa catalana moderaven la caiguda al 6,38%, fins a 10,27 euros.