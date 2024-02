Acomiaden un futbolista per mentir sobre la seva edat en una aplicació de cites

Un futbolista ha estat acomiadat del seu equip de futbol, el Besiktas turc, després de mentir amb la seva edat en un perfil de cites en línia.

Emirhan Delibas, el centrecampista de 21 anys, ha negat que el perfil fos seu i ha dit que era un compte "fals".

El club d'Istanbul va rescindir el contracte perquè no veu acceptable que el jugador estigui a l'aplicació de Bumble.

“Ens hem separat del futbolista professional Emirhan Delibas de mutu acord. Desitgem a Emirhan Delibas èxit en la seva futura carrera. Salutacions, Besiktas JK”, deia el breu comunicat oficial del club.

Al seu perfil, Delibas havia compartit una imatge on apareixia amb la roba d'entrenament del Besiktas i sostenint una tassa davant d'un bany.

A la descripció, indicava que té 24 anys, quan en realitat en té 21. A més, apuntava que volia "una cosa casual" en el seu perfil.

"Rebuig les calúmnies realitzades per comptes falsos i vull deixar constància que la meva lleialtat cap al meu equip no pot ser qüestionada. El Besiktas és una responsabilitat per a mi. El vostre amor ha estat la meva motivació més gran", va assegurar per Instagram el jugador, que juga a el Besiktas des que té 7 anys.