Acord CZFB - Fundació AVAN per crear un centre de referència a la neurologia

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació AVAN han acordat col·laborar en la creació del nou 'Petit AVAN', un espai destinat a la teràpia i l'acompanyament de nens i adolescents amb malalties neurològiques i les seves famílies. L'acord va ser formalitzat durant una reunió entre Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, i Cristina Urriza, presidenta de la Fundació AVAN, a les instal·lacions del DFactory Barcelona.

L'objectiu principal és que el CZFB doni suport a la posada en marxa del 'Petit AVAN', un espai de referència en neurologia a Terrassa, que proporcionarà serveis de neurorehabilitació, sensibilització, divulgació i suport a nens, adolescents i les seves famílies. El projecte implica ladaptació de la nau industrial Pont Aurell Armengol, cedida per lAjuntament de Terrassa, amb capacitat per atendre aproximadament 60 nens al any. Aquest nou espai, de 150 m2, comptarà amb instal·lacions distintives, incloent un gimnàs i un rocòdrom equipat amb material especialitzat per a neurorehabilitació, fisioteràpia i teràpia ocupacional adreçada a nens i joves. També disposareu d'oficines per a atenció psicològica, neuropsicològica i logopèdica.

La Fundació AVAN és una organització sense ànim de lucre que brinda suport terapèutic, associatiu i de lleure a persones afectades per malalties neurològiques, així com a les seves famílies o cuidadors, per tal de millorar-ne la qualitat de vida. Entre les malalties que aborda hi ha l'Alzheimer, el Parkinson, l'ictus, els traumatismes cranioencefàlics, els cossos de Lewy, la fibromiàlgia, l'esclerosi múltiple i les lesions medul·lars, entre d'altres. A més, ofereix serveis de prevenció, sensibilització i divulgació a tota la població.

És important destacar que la Fundació, fundada a Terrassa el 1993, atén més de 1.150 persones anualment a diverses seus ubicades a Catalunya, incloent espais a Sabadell (1.400 m2), Rubí (130 m2), Sant Cugat del Vallès (80 m2) i Castellar del Vallès (90 m2).

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha afirmat que “la Fundació AVAN desenvolupa un treball crucial amb el seu acompanyament als infants i adolescents que pateixen malalties neurològiques i les seves famílies. Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona vetllem per una societat inclusiva i respectuosa, que treballi per oferir noves oportunitats i millorar la qualitat de vida de totes les persones. I la Fundació AVAN n'és un gran exemple”.

Per la seva banda, Cristina Urriza, presidenta de la Fundació privada AVAN, ha subratllat que “la col·laboració econòmica del CZFB permetrà que els nens i els adolescents de la ciutat de Terrassa i el seu àmbit d'influència disposin d'un espai idoni per rebre les teràpies necessàries per a millorar el seu dia a dia i el de les famílies. En nom de tots ells i d'AVAN vull expressar la nostra gratitud al CZFB pel seu ajut”.

El projecte compta amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Terrassa i dels fons europeus Next Generation de la Unió Europea, gestionats a través del Departament de Drets Socials de la Generalitat.