Vichy Catalán i el laboratori Rodés acorden una donació històrica

La Col·lecció d'ampolles d'aigua Benito Oliver-Rodés va ser iniciada a principis del segle XX pel doctor Benito Oliver-Rodés (Barcelona, 1880-1970) i ampliada pel seu fill, el doctor Benito Oliver Suñé (Barcelona, 1903-1988) ). Tot i això, no va ser fins als anys 70 quan Benito Oliver-Rodés Clapés, nét del fundador, va iniciar la recerca sistemàtica a Espanya ia l'estranger d'ampolles i altres envasos d'aigua amb la finalitat de crear un autèntic museu.

La varietat dels objectes recopilats abasta des del seu ús fins al material. El conjunt no només inclou ampolles, sinó també llaunes, gotets d'avió i taps de diferents tipus, oferint una rica selecció en formats i mides incloent les etiquetes i taps propis del packaging original. Pel que fa als materials, podem trobar des de vidre fins a PVC , polietilè, policarbonat i bric. Procedeixen de les visites realitzades per Benito Oliver-Rodés Clapés a clients repartits per tota la Península , l'assistència a congressos i reunions tècniques a l'estranger, així com aportacions d'amics i familiars. En definitiva, un autèntic llegat per divulgar la cultura de l'aigua.

La vinculació de Vichy Catalan Corporation amb el prestigiós Laboratori Dr. Oliver Rodés va lligada a la pròpia història de la companyia. El Doctor Modest Furest i Roca , fundador de Vichy Catalan va constatar les propietats mineromedicinals de l'aigua, gràcies als resultats obtinguts a l'anàlisi realitzada per Oliver Rodés l'any 1916.

Per això, no és casualitat que entre la documentació de Benito Oliver-Rodés Clapés ja s'esmentés l'existència d'aquests envasos: “unes de les ampolles d'aigua que vaig heretar del meu avi eren de Vichy Catalan , envasades abans de la guerra civil. Fa un temps vaig decidir obrir-ne una per curiositat i analitzar-la. Vam fer una anàlisi completa i des del punt de vista fisicoquímic no havia canviat la composició ”.

La donació d'aquesta col·lecció de gran valor històric ha estat oficialitzada a Barcelona, en un acte en què han participat Albert Oliver-Rodés , Victòria Oliver-Rodés i Jordi Oliver-Rodés actuals propietaris de la Col·lecció i per part de Vichy Catalan Corporation, hi han assistit Juan B. Renart, CEO; Irene Renart , Presidenta i Enric Casas , Vicepresident.

Juan Renart ha declarat "estar molt content i il·lusionat amb la donació d'aquesta Col·lecció, única al món i molt agraït a la família Oliver-Rodés per la confiança i per l'interès a divulgar la cultura de l'aigua". Vichy Catalan Corporation projecta la creació d'un museu per poder exposar els envasos més emblemàtics de la Col·lecció i continuar donant difusió a la història i al valor de l'aigua, tal com fa des de fa més de 140 anys.

Albert Oliver-Rodés , ha declarat “per a la família Oliver-Rodés és una gran satisfacció que es projecti un museu al 1881 Hotel Balneari Vichy Català de Caldes de Malavella , ja que garanteix que la Col·lecció es mantingui viva i que pugui ser visitada, complint així el desig del nostre pare i fomentant la difusió de la cultura de l'aigua ”.