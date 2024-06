Acord perquè Von der Leyen, Costa i Kallas ocupin els alts càrrecs de la UE

per J.C. Meneses Montserrat

Els caps negociadors 'populars', socialdemòcrates i liberals, entre ells el president del Govern, Pedro Sánchez, han arribat aquest dimarts a un acord per a la renovació dels alts càrrecs de la Unió Europea, recolzant recolzar Ursula von der Leyen per a un segon mandat al capdavant de la Comissió Europea, a l'exprimer ministre portuguès, el socialista Antonio Costa, com a president del Consell i a la primera ministra d'Estònia, la liberal Kaja Kallas, com a Alta Representant de Política Exterior.

Fonts diplomàtiques confirmen l'acord entre les tres famílies principals polítiques que compten amb la majoria qualificada entre els Estats membres per tirar endavant l'acord al Consell, i per això l'acord no podrà ser vetat pels ultraconservadors que lidera la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni.

D'aquesta manera, Von der Leyen, Costa i Kallas seran els tres noms del paquet que arribarà a la cimera de líders de la UE d'aquest dijous i divendres a Brussel·les, en què es confirmarà la renovació dels càrrecs europeus, han informat fonts de Moncloa. Aquests tres noms ja estaven sobre la taula des de la setmana passada quan es va celebrar una primera cimera informal de líders a Brussel·les per tractar la qüestió.

Tot i que no és part formalment del repartiment d'alts càrrecs, al paquet que tenien sobre la taula els líders hi ha que la 'popular' maltesa Roberta Metsola sigui presidenta del Parlament Europeu per a la primera meitat de legislatura.

En les negociacions per videoconferència han participat el president del Govern, Pedro Sánchez, amb el canceller alemany, Olaf Scholz, per part socialista, mentre que el primer ministre grec, Kyriakos Mitsotákis, i el polonès, Donald Tusk, han liderat els populars ' i el president gal, Emmanuel Macron, i el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, van negociar per part dels liberals.

Segons el pacte, el lloc de president de Consell s'acordaria per a un mandat de dos anys i mig, entenent que la pràctica habitual és que aquest dirigent pugui seguir un segon mandat, com ha estat el cas dels seus antecessors Charles Michel, Donald Tusk i Herman Van Rompuy, expliquen les fonts consultades, després que el Partit Popular Europeu arribés a la setmana passada amb el desafiament de repartir el càrrec i que un líder popular prengués el lloc el 2027.