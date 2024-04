ACS, Acciona i Sacyr competeixen per un pont proper a les cascades del Niàgara

per Redacció CatalunyaPress

ACS, Acciona i Sacyr han estat preclassificades per competir entre elles a la licitació de les obres d'un pont proper a les cascades del Niàgara, al costat canadenc, valorat fins a 2.000 milions de dòlars canadencs (1.350 milions d'euros).

Totes tres competeixen en tres consorcis diferents i totes de la mà d'empreses locals. D'una banda, Dragados (ACS) amb Green Infrastructure i Construction Demathieu, de l'altra, Acciona amb Amico i Pomerleau, i del seu costat, Sacyr amb Aecon.

Davant d'aquests tres consorcis, el departament d'Infraestructures d'Ontario ha sumat dues empreses més que acudeixen en solitari. Es tracta de la canadenca Atkins (SNC-Lavalin) i la nord-americana Peter Kiewit, completant així les cinc licitacions per aquest projecte.

L'última actualització al mercat de les autoritats canadenques estimava un pressupost per al disseny i construcció d'aquest pont d'entre 1.000 i 2.000 milions de dòlars canadencs (680 i 1.350 milions d'euros).

El pont, amb una longitud de 2,2 quilòmetres, discorrerà per l'autopista Queen Elisabeth (nomenada així en al·lusió a la mare de la reina Isabel II d'Anglaterra, en construir-se el 1931), que enllaça les cascades del Niàgara amb Toronto al llarg de 140 quilòmetres.

La infraestructura salvarà el canal de Welland, on ja hi ha un pont, però que serà rehabilitat una vegada el nou pont entri en funcionament, per atendre així l'increment del trànsit a la regió. Les obres, que tindran una durada de quatre anys, començaran a la primavera del 2025

Precisament, l'autopista Queen Elisabeth enllaça amb una infraestructura que gestiona una altra empresa espanyola, Ferrovial. Es tracta de la 407-ETR, considerada l'autopista més gran en concessió del món, amb més de 1.000 milions d'euros d'ingressos anuals, que envolta l'àrea metropolitana de Toronto.