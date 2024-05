L'activitat d'Iberdrola aporta a Catalunya 700 milions d'euros

Catalunya és una de les peces clau de l'activitat d'Iberdrola a Espanya. Per això, l'elèctrica va reafirmar el compromís amb la comunitat autònoma amb un impacte econòmic total de 700 milions d'euros l'any passat.

Iberdrola va efectuar compres a més de 440 proveïdors catalans per valor de més de 190 milions d'euros. Entre els principals proveïdors d'Iberdrola a Catalunya destaquen Comsa, Prysmian, Enginyers Emetres, Circutor o Nexans. Iberdrola contribueix així a la vertebració del territori i a la creació d'oportunitats industrials i d'innovació en un mercat en creixement, amb un component exportador alt. Aquestes col·laboracions suposen una oportunitat per desenvolupar una cadena de valor a les regions on s'assenta i situar la indústria espanyola com a referent internacional.

Iberdrola celebrarà aquest divendres 17 de maig la Junta General d'Accionistes 2024 , que serà un esdeveniment encara més participatiu, accessible, proper, sostenible i innovador posant a disposició dels seus accionistes múltiples canals per participar a distància i la possibilitat d'assistir de forma telemàtica, a més de lassistència presencial amb reserva de seient.

De fet, la companyia ha proposat per tercer any consecutiu un dividend d´involucració de 0,005 euros bruts per acció (1 euro brut per cada 200 accions). Si s'assoleix un quòrum de constitució almenys del 70% del capital social i la Junta aprova aquest incentiu, Iberdrola abonarà aquesta quantitat a tots els seus accionistes amb dret a participar-hi. L'elèctrica és l?única empresa de l'Ibex 35 que premia així els seus accionistes.

Mobilitat elèctrica i comunitats solars

La companyia impulsa la infraestructura de recàrrega pública a Catalunya on disposa de més de 400 places que compten amb energia renovable per descarbonitzar el transport . Cal ressaltar l'acord amb Barcelona Serveis Municipals (BSM) per incorporar els punts de recàrrega d'Iberdrola a l'estratègia d'operabilitat d'Endolla Barcelona.

A més, Iberdrola va dur a terme el 2023 la posada en marxa de la seva primera gran estació de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics a Catalunya a La Panadella (Montmaneu, Barcelona). Ubicada en un emplaçament estratègic a l'autovia A-2, a l'Hotel Restaurant Parada, a mig camí entre Barcelona i Lleida, la nova instal·lació torna a posar al mapa aquest històric municipi.

| Europa Press

La infraestructura, que s'emmarca en l'acord de col·laboració amb Porsche, suma un total de dos carregadors de 350 kW i sis més de 180 kW, amb possibilitat de càrrega de fins a vuit vehicles de forma simultània i amb capacitat per recarregar la bateria d'un cotxe elèctric en poc més de cinc minuts, segons les especificacions tècniques del vehicle.

Iberdrola també continua impulsant a Catalunya les seves comunitats solars , on ja està comercialitzant instal·lacions a Rubí (Barcelona) i Girona capital, així com Cassà de la Selva i Castell d'Aro. Es tracta d'una nova modalitat per la qual la companyia promou plantes fotovoltaiques sobre teulades o cobertes que permetran als veïns que visquin fins a dos quilòmetres de distància gaudir dels avantatges de l'autoconsum renovable sense necessitat de comptar amb una instal·lació pròpia ni de fer cap tipus d'inversió, ja que és Iberdrola qui la fa.

Hidrogenera Zona Franca

La Planta d'Hidrogen Verd d'Iberdrola, ubicada a la Zona Franca de Barcelona, ha esdevingut la primera empresa certificada com a productor d'hidrogen renovable. Aquesta certificació és el primer pas de l' hidrogen verd com a solució per assolir la descarbonització del transport pesant i les activitats industrials.

Enagás, com a entitat designada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic com a gestor tècnic per garantir l'origen del gas procedent de fonts renovables, ha estat l'encarregada d'atorgar aquest certificat. Mentre que l'auditoria inicial per al registre de la instal·lació ha estat realitzada per Tüv Süd Atisae, com a empresa acreditada.

Es tracta de la primera hidrogènera d'Espanya d'ús públic i comercial per subministrar hidrogen verd, amb certificació d'origen 100% renovable, que actualment serveix a vuit autobusos públics de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), que amb un proveïment aconsegueixen una autonomia al voltant de 400 km.

BCN Fira District, oficines que aposten per la sostenibilitat

La filial immobiliària de la companyia continua amb la comercialització de BCN Fira District , un dels parcs empresarials més grans de Barcelona, que és un exemple d'edificis d'oficines d?última generació que aposten per la sostenibilitat, cosa que li ha permès aconseguir les certificacions BREEAM Excellent, i Well Platinum.

Durant l'exercici passat l'Agència de Residus de Catalunya va tancar el contracte de lloguer de més de 3.500 m2 d'oficines per a la seu administrativa. S´uneix així a un ampli ventall d´empreses que ja estan ubicades com Cellnex, Esteve, Wallbox, BCD Travel Business, Haier, Arxada o Konica.

Accelerar inversions per a la transició energètica

La companyia s'ha compromès a invertir 6.000 milions d'euros entre el 2024 i el 2025 a Espanya per impulsar l'electrificació de l'economia, davant l'arribada dels nous usos de la demanda d'energia. Per a l'empresa, l'electrificació no té fre, ja que cal incrementar l'autosuficiència energètica, la descarbonització , l'eficiència i la competitivitat de les empreses.

Les inversions aniran focalitzades al desenvolupament de més xarxes per connectar a la indústria i nous clients, a més dels clients que inicien els seus processos de descarbonització electrificant-ne els processos productius i a un desenvolupament selectiu de renovables.

Iberdrola continua avançant en el seu compromís amb l'autosuficiència energètica i en el paper proactiu com a agent actiu en la lluita contra el canvi climàtic . De fet, dins del Pla estratègic, la companyia pretén compatibilitzar el seu creixement en renovables i xarxes amb l'objectiu d'arribar a ser neutra en carboni per al 2030 a les centrals de generació i consums propis i en totes les activitats abans del 2040.