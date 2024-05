Adéu a l'Eurocopa: Isco es fractura el peroné

per Helena Celma

El migcampista del Reial Betis Balompié Isco Alarcón pateix una fractura diafisària al peroné esquerre, cosa que podria obligar-lo a passar per quiròfan, ha confirmat aquest divendres el club verd-i-blanc, i es perdrà l'Eurocopa d'Alemanya d'aquest estiu.

"Després de les proves realitzades a Isco Alarcón avui es confirma que el jugador malagueny pateix una fractura diafisària al peroné esquerre. Els serveis mèdics del club valoraran en les pròximes hores la necessitat d'intervenció quirúrgica per resoldre la lesió", ha revelat l'entitat sevillana.

El malagueny, de 32 anys, va anar aquest mateix divendres a una clínica a Sevilla per sotmetre's a les proves mèdiques, ia la seva arribada ho va fer ajudat per unes crosses. El de Rierol de la Mel es va lesionar dijous en el partit de LaLiga EA Sports davant la UD Las Palmas a l'Estadi de Gran Canària (2-2) en una acció amb Saúl Coco i va haver de ser substituït per Nabil Fekir al minut 39.

Tot i que el temps de baixa dependrà de si el futbolista passa o no per quiròfan, l'andalús es perdrà els dos últims compromisos de lliga i diu adéu a les seves opcions d'anar a l'Eurocopa, que se celebrarà del 14 de juny al 14 de juliol

Amb la mel als llavis

Als seus 32 anys, Isco Alarcón ha experimentat una transformació que pocs haurien anticipat. Després de tocar fons a la seva carrera futbolística, el seu retorn a la Selecció Espanyola semblava un somni llunyà, fins i tot per a ell mateix.

Tot i això, la temporada actual ha estat excepcional per a Isco al Real Betis. Amb 9 gols i 7 assistències, ha estat elegit MVP a la majoria dels partits. Ha recuperat no només la forma física, sinó també l'espurna i la contundència que el caracteritzaven.

Isco va aconseguir el seu zenit a la selecció espanyola durant l'època de Julen Lopetegui, sent el jugador referencial i el guia de l'equip. Va participar al Mundial del 2018 a Rússia, però el seu declivi va començar amb l'acomiadament de Lopetegui del Reial Madrid.

Des d'aleshores, Isco va caure en l'apatia i la irregularitat, eventualment deixant el Reial Madrid i fracassant al pas pel Sevilla. Mig any sense equip i sense ofertes ho van deixar en una posició difícil fins que Manuel Pellegrini el va rescatar per al Betis.