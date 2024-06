Adverteixen de la ''inacció'' davant el repunt de desplaçaments forçats al món

per Redacció CatalunyaPress

L'agència de l'ONU per als refugiats ACNUR ha advertit sobre l'"apatia i la inacció", davant el repunt de casos de desplaçats forçosos i que el 2023 va assolir nivells "històrics" a tot el món. Segons el principal informe estadístic d'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats del 2024: Tendències Globals de Desplaçament Forçat.

Segons dades del maig, les persones desplaçades per la força ja arriben als 120 milions motivats per conflictes nous i existents. En base a aquestes dades, si la població desplaçada a nivell global fos un país, seria el dotzè més gran del món (aproximadament de la mida del Japó).

Pel que fa a Espanya, 163.000 persones van sol·licitar asil el 2023 --un 37% més que el 2022--, dels quals més del 80% procedien d'Amèrica Llatina, de països com Veneçuela, Colòmbia, Perú o Hondures.

Així mateix, a finals del 2023 Espanya havia concedit protecció temporal a prop de 195.000 refugiats d'Ucraïna. Al voltant de 200.000 sol·licituds de protecció internacional estaven pendents de resolució a aquesta mateixa data.

I, entre el gener i el 30 d'abril del 2024, més de 56.000 persones havien sol·licitat asil a Espanya. Els principals països d'origen són Veneçuela, Colòmbia, Perú i Mali.

Sudan, un factor clau en l'increment

L'organització, amb motiu del Dia Mundial del Refugiat que se celebra el 20 de juny, ha explicat que un factor que ha resultat determinant en l'augment de les xifres ha estat el "devastador" conflicte al Sudan, en què a finals del 2023 , un total de 10,8 milions de persones sudaneses havien estat desplaçades.

A més, milions de persones van ser desplaçades a Myanmar ia la República Democràtica del Congo a causa de violents enfrontaments que van tenir lloc l'any passat.

Així mateix, UNRWA estima que, a finals del 2023, al voltant d'1,7 milions de persones a la Franja de Gaza (el 75 per cent de la població) van ser obligades a desplaçar-se a causa de catastròfics nivells de violència, majoritàriament refugiats palestins.

De la mateixa manera, Síria continua sent la crisi de desplaçament més gran del món, amb 13,8 milions de persones desplaçades per la força dins i fora del país.

"Darrere d'aquestes crues xifres, que es mantenen a l'alça, s'hi amaguen innombrables tragèdies humanes. El patiment ha d'impulsar la comunitat internacional a actuar amb urgència per abordar les causes del desplaçament forçat", ha declarat Filippo Grandi, Alt Comissionat de la Nacions Unides per als Refugiats.

L'augment més pronunciat en les xifres de desplaçament global es va produir entre les persones que fugen de conflictes i romanen dins del país, que sumen 68,3 milions, segons dades de l'Observatori de Desplaçament Intern (IDMC).

Això suposa un augment de gairebé el 50% en cinc anys. El nombre de persones refugiades i altres persones que necessiten protecció internacional va pujar a 43,4 milions, considerant els que es troben sota els mandats d'ACNUR i d'UNRWA.

Gran part de la població refugiada ha estat acollida pels països més propers al seu, i el 75% resideix en països de renda baixa o mitjana que, en conjunt, produeixen menys del 20% de la renda mundial.

L'informe d'ACNUR va mostrar que, a tot el món, més de 5 milions de persones desplaçades internes i un milió de persones refugiades van retornar a casa el 2023; aquestes xifres mostren certs avenços cap a solucions a més llarg termini.

Una altra dada positiva és que les arribades per reassentament en van sumar gairebé 160.000 el 2023. "Les persones refugiades i les comunitats que les acullen necessiten solidaritat i una mà amiga. Totes elles poden contribuir a la societat, i en efecte ho fan, quan hi ha inclusió" , va afegir Grandi.

"A més, l'any passat milions de persones van tornar a casa, cosa que aviva l'esperança. Hi ha solucions: hem vist països com Kenya liderar la inclusió dels refugiats, però cal un compromís real", ha argumentat Grandi.

L'informe també ofereix una nova anàlisi sobre la crisi climàtica i assenyala com afecta cada cop més i de forma desproporcionada les persones desplaçades per la força.

Donats els immensos reptes a què s'enfronten els 120 milions de persones desplaçades per la força que es descriuen a l'informe de Tendències Globals, ACNUR es manté ferm en el seu compromís d'oferir nous enfocaments i solucions per ajudar les persones forçades a fugir de casa seva, sense importar on es trobin.