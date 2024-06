AEBALL i el CZFB creen una aliança estratègica per potenciar la sostenibilitat

L'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) han establert la creació d'una aliança estratègica destinada a potenciar el teixit empresarial del polígon industrial de la Zona Franca i la Zona Franca Duanera. Aquesta col·laboració té com a objectiu principal fomentar la competitivitat de les empreses i el creixement econòmic en aquestes àrees clau per a leconomia de la regió.

El conveni de col·laboració especifica línies d'actuació conjuntes en relació amb àrees d'interès comuns, com el desenvolupament de serveis i la creació d'un ecosistema de col·laboració entre les empreses de les dues entitats. Es crearà una Comissió de Treball, que es reunirà periòdicament, per valorar les necessitats de les empreses i impulsar projectes col·laboratius. Aquesta comissió se centrarà en diversos àmbits, incloent-hi projectes de cooperació per fomentar la col·laboració entre les empreses de les dues entitats i potenciar la sinergia i el desenvolupament conjunt.

També s'impulsarà la tecnologia, promovent la digitalització i la implementació de noves tecnologies als processos empresarials de les empreses. Com a exemple d'aquesta col·laboració per impulsar la digitalització de les empreses, el 20 de juny passat es va celebrar la sessió Augmenta la productivitat amb les tecnologies de la Indústria 4.0. a les instal·lacions del DFactory Barcelona, on es va presentar el Programa Activa Industria 4.0, un programa dirigit a pimes industrials per ajudar-los en la seva transformació. Aquest projecte està finançat per la Unió Europea Next Generation EU en el marc del Pla de Recuperació i Resiliència del Govern a través de l'Escola d'Organització Industrial (EOI).

Aquesta aliança representa un pas decisiu cap a la consolidació d'aquesta regió com a pol de desenvolupament industrial i logístic, oferint noves oportunitats a les empreses, afavorint la competitivitat i la sostenibilitat del teixit empresarial.

A més, AEBALL també col·laborarà en la participació dels esdeveniments rellevants del CZFB com la BNEW (Barcelona New Economy Week) i el SIL (Saló Internacional de la Logística), oferint una plataforma per a la promoció i el networking de les seves empreses associades.

Aquesta aliança s'emmarca dins un context de creixement econòmic sostingut a la regió, on la col·laboració entre el sector públic i privat esdevé essencial per fer front als reptes del futur. La sinergia entre AEBALL i CZFB permetrà aprofitar les fortaleses de cada entitat per oferir un suport integral a les empreses, potenciant així el desenvolupament socioeconòmic de l'Hospitalet i el Baix Llobregat.