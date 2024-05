AECC celebra el Dia de la Qüestació per aconseguir fons per a la investigació

El calendari diu que aquest dijous 9 de maig és el Dia d'Europa i també el dels mitjons perduts (curiós, per dir alguna cosa). Tot i això, en aquest novè dia del cinquè mes de l'any se celebra una jornada de gran importància per a l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC): el Dia de la Col·lecció.

Segons ha explicat l'entitat a través de les xarxes socials, és la jornada en què l'associació demana col·laboració i ajuda per recaptar fons per investigar. La implicació en l'organització és total: fins i tot el president, Ramón Reyes, ha compartit la iniciativa en xarxes socials com LinkedIn, interpel·lant directament tota la ciutadania.

Tot i això, la iniciativa també vol "obtenir fons que permetin seguir prestant serveis de suport i acompanyament de qualitat a les persones afectades per la malaltia i els seus familiars", segons explica la mateixa AECC.

Donacions... per moltes vies

Així, pacients, voluntaris i socis de l'entitat estaran als estands que es col·locaran a punts de tot Espanya a partir de les 10 del matí... però també serà possible demostrar la solidaritat d'altres formes.

Així, l'entitat ja ha habilitat un portal des del qual es poden aconseguir les donacions . El més habitual és que, si no es col·labora in situ a les parades del carrer, que les donacions es facin via transferència. No obstant això, hi ha moltes altres maneres de col·laborar.

Bizums, SMS, creació de guardioles, PayPal... AECC vol que tothom tingui l'oportunitat de posar el seu granet de sorra en aquesta causa.

El principal problema sociosanitari a nivell mundial

AECC recorda que el càncer és el principal problema sociosanitari a nivell mundial: 1 de cada 3 dones i 1 de cada 2 hòmens tindrà càncer al llarg de la seva vida.

L'entitat xifra la taxa de supervivència, aquest 2024, en el 55,3% als homes i el 61,7% en les dones. La intenció és arribar al 70% el 2030.

Tot i això, aquest fet, segons diu l'associació, únicament serà possible "només si actuem tots".

I recorda... Tu pots ajudar a aconseguir-ho!