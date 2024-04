L'Aeroport de Barcelona suma 7 propostes per assumir més vols intercontinentals

L'Aeroport de Barcelona-El Prat suma set propostes de diferents entitats i administracions per assumir l'arribada de més vols intercontinentals, mentre que associacions ecologistes aposten mantenir la seva capacitat actual.

La infraestructura té tres pistes: la primera és la més llarga i s'utilitza per a aterratges, la segona és transversal i s'utilitza de nit, i la tercera és la més propera al mar ia la llacuna de la Ricarda i és on els avions s'enlairen.

Aquest sistema de pistes segregades provoca que l'enlairament dels avions més llargs i amb més capacitat de passatgers, que per qüestions de seguretat necessiten més superfície de pista de la que té la tercera, pari l'operativa de l'aeroport.

Les propostes per canviar aquesta situació passen per allargar pistes, que implica un impacte ecològic a l'espai mediambiental de la Ricarda o al mar, o per incrementar els vols que sobrevolen les poblacions de Gavà i Castelldefels (Barcelona), cosa que provoca més contaminació acústica.

Quina va ser la primera proposta?

El 2021, Aena va proposar ampliar en 500 metres la pista més propera al mar, fins als 3.160 metres, amb una inversió de 262 milions d'euros, perquè poguessin enlairar-se vols de llarg radi.

La proposta, que actualment Aena segueix defensant, implica conservar l'ús segregat de les pistes, passar de 80 a 90 operacions per hora i fer compensacions ambientals que restaurin la invasió de l'àrea protegida de la Ricarda.

La qüestió va quedar aparcada fins que el febrer de l'any passat, el Govern i el PSC van pactar els Pressupostos de la Generalitat per al 2023: l'acord va incloure un pacte per modernitzar l'Aeroport de Barcelona com un dels tres projectes estratègics per al territori, juntament amb el Hard Rock (Tarragona) i la B-40.

Pluja de models

El febrer del 2023, la Generalitat va rebre un projecte elaborat per una consultora a iniciativa de l'enginyer i directiu Joaquim Coello on es contemplava l'opció de construir una pista nova sobre el mar, a una milla de distància de la costa.

La pista ocuparia uns 3.400 metres de longitud, estaria connectada amb l'aeroport mitjançant una plataforma i no afectaria l'espai natural de la Ricarda.

El juliol del 2023, Barcelona Global va proposar allargar 350 metres la pista curta paral·lela al mar perquè els avions intercontinentals poguessin enlairar-s'hi.

L'entitat va considerar que es poden aconseguir 3.310 metres de distància d'enlairament allargant aquesta pista 350 metres de paviment sense afectar la làmina d'aigua de la Ricarda i afegint-hi 300 metres de clearway, una zona no pavimenta que es considera part de la pista perquè és zona d'enlairament.

L'agost del 2023, l'exarquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, Josep Antoni Acebillo, va presentar a la comissió sobre l'aeroport que va crear Foment del Treball un model per allargar l'actual pista creuada per sobre del mar.

Aquesta proposta implicaria reduir la tercera pista i afectaria ambientalment la línia de la platja del Prat de Llobregat i Viladecans (Barcelona), mentre que la zona de la Ricarda quedaria intacta.

El setembre del 2023, l'entitat mediambiental Oikia va apostar per desviar part dels vols 'low cost' que operen a l'Aeroport de Barcelona a altres aeroports catalans i millorar les connexions per tren entre infraestructures, en lloc d'ampliar la tercera pista del Prat .

Amb aquest sistema, el Prat acolliria vols intercontinentals o de llarg radi i visitants per negocis, els aeroports de Girona i Reus (Tarragona) assumirien els vols 'low cost' i l'aeroport d'Alguaire (Lleida) les mercaderies.

L'octubre del 2023, Foment del Treball va proposar allargar la tercera pista de la infraestructura 840 metres per sobre de la Ricarda, preservant la biodiversitat subaquàtica i l'espai natural.

Per fer-ho, es construiria una estructura d'uns 300 metres de llargada per uns 200 d'amplada sostinguda per pilons de 55 metres, amb un espai d'entre 1,6 i 2,5 metres per sobre de la làmina de l'aigua.

Últimes propostes

Aquest dijous passat, ia un mes de les eleccions catalanes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va proposar modificar el juliol i l'agost el funcionament de les pistes de l'Aeroport de Barcelona de 10 a 14 hores per assumir més vols intercontinentals sense ampliar la tercera pista.

Aquesta proposta implicaria convertir les pistes en independents, perquè totes dues puguin acollir enlairaments i aterratges, per la qual cosa també es generaria més contaminació acústica per als veïns de Gavà Mar i Castelldefels (Barcelona).

D'altra banda, la plataforma ZeroPort i altres entitats ecologistes defensen que els projectes de consolidació i d'ampliació de l'activitat i les infraestructures de l'aeroport són incompatibles amb la crisi ecològica global.

També amb la disponibilitat limitada de recursos energètics i materials, i amb els diferents compromisos i acords de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, per la qual cosa aposten per mantenir la capacitat actual.

Qui decideix?

L'acord de l'any passat entre Govern i PSC incloïa la creació d'una comissió Generalitat-Govern per estudiar el model aeroportuari de Catalunya i transformar el Prat per guanyar capacitat, no es parlava d'ampliar.

Finalment, la comissió es va crear el gener del 2024 després d'un acord del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i el seu objectiu és discutir el model que té més consens.

Tot i això, l'Aeroport de Barcelona és una infraestructura competència del Govern, de manera que l'última paraula la té l'executiu de Pedro Sánchez.