L'agent de Lewandowski deixa clar el futur del jugador

El Futbol Club Barcelona està en ple procés de planificació per a la temporada que ve, i un dels noms que més sona és el de Robert Lewandowski. Tot i que el polonès és una peça clau a la davantera blaugrana i vol quedar-se, persisteixen els rumors que el situen lluny de Barcelona a causa de la seva edat i del salari que percebrà el curs vinent, prop dels 30 milions d'euros bruts.

En aquest context, Pini Zahavi, representant de Lewandowski, ha sortit al pas dels rumors en una entrevista amb el periodista polonès Tomasz Wlodarczyk, de Meczyki.pl: “El Barça no té al cap deixar-lo sortir aquest estiu. Ni la intenció és vendre'l per finançar fitxatges d'altres jugadors ni el problema és el salari elevat. Això és una ximpleria”.

Zahavi també ha aclarit que Lewandowski té la intenció de jugar almenys un any més a Catalunya: “Ha signat un contracte per quatre anys. El darrer dependrà de les seves actuacions a la temporada 2024/25 i contempla una clàusula que permet la rescissió unilateral si Lewy no juga el 55% dels minuts”.

Des de fa diverses temporades, Lewandowski ha rebut ofertes milionàries d'Aràbia Saudita, però el desig de continuar al Barcelona sembla ferm. Sent el màxim golejador de l'equip aquesta temporada, amb 24 gols a totes les competicions, la seva presència al camp continua sent vital malgrat un rendiment lleugerament inferior al de la campanya anterior.

Robert Lewandowski va néixer el 21 d'agost del 1988 a Varsòvia, Polònia. Va començar la seva carrera professional a l'equip polonès Znicz Pruszków el 2006, on va destacar per la seva habilitat golejadora. El 2010 va fitxar pel Borussia Dortmund, on es va consolidar com un dels millors davanters d'Europa, guanyant dues Bundesligues i una Supercopa d'Alemanya.

El 2014, Lewandowski va fer el salt al Bayern de Munic, convertint-se en una llegenda del club bavarès amb nombrosos títols nacionals i internacionals, incloent una Champions League. La seva arribada al FC Barcelona el 2022 va marcar una fita a la seva carrera, sent un dels fitxatges més destacats de l'equip culer en el seu intent per mantenir el seu estatus a l'elit del futbol europeu.