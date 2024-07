Agònica classificació de Portugal: un Diogo Costa estel·lar atura 3 penals a la tanda

La selecció de Portugal va superar Eslovènia a la tanda de penals (3-0, després de l'empat sense gols al final de la pròrroga) per citar-se amb França als quarts de final d'aquesta Eurocopa 2024 d'Alemanya, després d'un xoc amb superioritat portuguesa però sense encert, amb un Jan Oblak salvant els mobles als eslovens fins que, a la tanda fatídica, l'heroi va ser Diogo Costa amb tres parades salvadores.

El Deutsche Bank Park de Frankfurt no va veure gols en 120 minuts després d'un duel aguerrit entre Portugal i Eslovènia, però els cors es van posar a mil revolucions quan, en aquesta salvadora tanda de penals per als lusitans i fatídica per als eslovens, va explotar un Diogo Costa que ja va apuntar a heroi al final de la pròrroga, quan va treure un peu salvador en un clar mà a mà davant de Sesko.

Al dotzè partit de rècord de Cristiano Ronaldo en eliminatòries d'Eurocopa, aquest es va quedar sense marcar en el temps de joc, fallant fins i tot un penal a la pròrroga. Però va tenir ganyes per llançar el primer llançament de la tanda, va marcar i va demanar perdó després de plorar prèviament desconsoladament. Però va aconseguir rescabalar-se a temps per ficar l'equip que capitaneja a quarts.

I ho fan els lusitans a costa d'una Eslovènia que continua havent perdut únicament dos dels seus darrers 17 partits oficials, ja que s'acomiaden d'aquesta Euro 2024 sense perdre. I sense guanyar. Se'n van amb tres empats a la fase de grups i aquest empat --derrota en penals-- davant Portugal a vuitens, en la seva millor Eurocopa de totes maneres.

Portugal va sortir a totes, a mossegar, tant d'inici com a l'arrencada de la segona part. Va tenir més ocasions, més pilota i més sensació de perill, però no té ni tindrà mai un Jan Oblak contra el qual es van estavellar una vegada i una altra, excepte a la tanda final. El porter eslovè va ser la baula insalvable per als lusitans en tots els 90 minuts ia la pròrroga, quan les forces es van igualar fins a arribar als fatídics, per als eslovens, penals.

Sabia Eslovènia a què havia de jugar i ho va fer força bé, encara que el davanter eslovè del Leipzig Benjamin Sesko va perdonar dues accions claríssimes que haurien canviat el partit, evitant que aquest arribés als penals. Sobretot, va errar un mà a mà al 115' en rematar ras davant Diogo Costa, que la va treure amb el peu esquerre, a mode de porter d'handbol, per evitar el gol que hauria portat Eslovènia als quarts a la pròrroga. Va perdre aquesta pilota Pepe, esgotada, però Sesko li va tornar el regal.

Van dominar els lusitans, que no obstant no van trobar la màgia de Bernardo Silva ni de Bruno Fernandes. Ni va sortir a jugar João Félix i l'altre João, Cancelo, va ser el millor sobre el verd. Però Portugal, o Roberto Martínez, se la va jugar a allò de gairebé sempre; Cristiano Ronaldo a dalt i, com a refresc, un Diogo Jota que amb prou feines va tocar pilota. Poc va canviar des de la banda el tècnic espanyol i, quan Cristiano Ronaldo va veure Oblak detenir-li un penal a la pròrroga, aquest es va apagar.

Però abans dels llançaments de penal, amb l'afició portuguesa de fons, Ronaldo es va reconnectar. Com ho van fer la resta de jugadors de Portugal i, sobretot, l'heroic Diogo Costa, porter del FC Porto que va portar el seu país a quarts malgrat que, als 120 minuts previs, qui va destacar sota pals va ser el seu col·lega i rival Jan Oblak.

Ell, el meta blanc-i-vermell, va ser qui va evitar en part que Eslovènia caigués abans. Però el pla de Matjaz Kek va fallar perquè, a dalt, ni Sesko ni Sporar ni Celar (que va entrar pel penúltim) van saber ficar la pilota a la xarxa portuguesa a cap de les escasses, però algunes més clares que l'aigua del Mediterrani o del Carib , ocasions que van tenir a les botes. I ho van pagar amb l'eliminació.

I això que Portugal tampoc no va saber tancar el duel abans. Bruno Fernandes i Cristiano Ronaldo no van arribar a un centre de Bernardo Silva al 13', Ronaldo va fallar de cap davant Oblak al 31', Palhinha va llepar el pal del meta eslovè just abans del descans de tir llunyà... I una infinitat de parades d'Oblak davant Ronaldo. Res. Portugal va necessitar de la mort sobtada per passar.

El mur eslovè

El porter de l'Atlètic de Madrid Jan Oblak i Cristiano Ronaldo van rememorar vells duels del passat, quan el davanter portuguès jugava al Reial Madrid i es van batre en derbis madrilenys. Aquesta vegada, cadascú defensant el seu país, van tornar a demostrar que els anys passen però la qualitat segueix, sobretot per a un Cristià que ho va provar de totes les maneres, però que se'n va anar de Frankfurt sense poder superar el porter eslovè.

Amb diverses faltes directes, una d'elles llepant el travesser encara que en un tir ben protegit per un ben situat Oblak, i sobretot un mà a mà al 89' que el meta va salvar entre les cames i el cos, amb tot a favor perquè Ronaldo evités la pròrroga, el lusità ho va intentar tot però es va desesperar davant el 'mur' Oblak, que es va posar a Eslovènia a l'esquena per forçar la pròrroga i, en ella, el va detenir fins a un penal a la vora del descans. Oblak va desesperar 'CR7', que no va poder evitar plorar després d'aquesta fallada clau.