Agricultors, ecologistes i moviments socials tallen l'AP-7 a Cambrils

per Redacció CatalunyaPress

Agricultors i diverses entitats ecologistes i socials han tallat aquest diumenge al matí l'AP-7 al seu pas per Cambrils (Tarragona) per reivindicar el sector primari i criticar el model econòmic. Sota el lema 'Defensem el camp, llaurem el futur', una desena d'entitats critiquen mesures com el complex turístic del Hard Rock, la construcció del qual es preveu a prop del punt de l'autopista tallada.

Aquesta és la primera mobilització del sector primari després del ple monogràfic sobre agricultura celebrat aquesta setmana al Parlament. Un ple monogràfic que per a la Unió de Pagesos (UP) ha estat "oportunitat perduda", tal com va expressar divendres passat. Al seu parer, es van debatre resolucions poc ambicioses, i assegura que mantindrà les mobilitzacions.

Per això, el sindicat va anunciar en un comunicat que seguirà "exigint a Catalunya, a l'Estat ia la Unió Europea l'articulació de polítiques ambicioses que resolguin la delicada situació de la pagesia catalana, continuant les mobilitzacions on i quan calgui".

Arran del ple monogràfic, el Parlament va aprovar propostes com establir una renda mínima agrària per a casos d'emergència o impulsar la finestreta única per reduir la càrrega burocràtica i facilitar i agilitzar la tramitació administrativa del sector agrícola.

El Hard Rock, una pedra a la sabata de Pere Aragonès

Sobre el Hard Rock, cal recordar que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar dimecres passat a la sessió de control al Govern que si decideixen parar el Hard Rock, com demanen els Comuns, el PSC "retirarà" el seu suport als Pressupostos de la Generalitat de 2024 i no es podran aprovar.

"M'estan demanant una cosa que, si l'accepto, hi haurà un grup que es retirarà, i per tant perdrem els Pressupostos", va assegurar en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach.

"D'acord, vinga, fos el Hard Rock. No sé com ho hauríem de fer, hauríem d'enfrontar-nos a una reclamació patrimonial, però fos el Hard Rock. Quants vots tenim per al Pressupost? 8 més 33 en sumen 41. Necessitem 68", va afegir el president català, que va sostenir que calen majories per aprovar els comptes.