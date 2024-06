Aigües de Barcelona aprova el model d'empresa compromesa amb l'aigua saludable

La Junta General d'Accionistes d' Aigües de Barcelona , celebrada aquest dijous i presidida per Ciril Rozman, ha avalat per unanimitat el model d'empresa de la companyia. "Aquest model funciona perquè es basa en un compromís sincer, rigorós i equilibrat amb tots els grups de relació: accionistes, plantilla, clients, administracions públiques, proveïdors, universitats i centres de recerca, entitats socials i la societat en general", ha afirmat .

Així mateix, s´ha ressaltat que "el model d´empresa es caracteritza per una voluntat ferma de transformació social, de contribució decisiva a la millora de la qualitat de vida de les persones i de lluita contra l´increment de les desigualtats".

I tot això a través de “l'excel·lència, la millora constant i la visió a llarg termini, que són imperatives en tot allò que fem, ja sigui operar infraestructures , generar innovació i coneixement , desenvolupar talent o, molt especialment, en les nostres iniciatives de acció social ”.

Impacte sobre el PIB i l'ocupació de qualitat

La Junta ha aprovat els comptes i la gestió corresponents a l'exercici 2023 d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA. Davant d'una situació complexa, marcada pel fort increment del preu dels productes i serveis, amb una sequera persistent , que obliga a introduir noves fonts de subministrament d'aigua, i en un entorn de tipus d'interès elevats , Aigües de Barcelona ha obtingut un benefici d'1,7 milions d'euros.

L'impacte total de l'activitat d'Aigües de Barcelona, directa i indirecta, va ser de 898,04 milions d'euros a Espanya, 709,8 milions dels quals es van generar a Catalunya, i d'aquests, 627,1 milions a l'àrea metropolitana . Aquesta activitat de la companyia suposa la generació del 0,24% del producte interior brut (PIB) de Catalunya.

Així ho recull l'informe sobre el valor social integrat (VSI) de la companyia, elaborat per la consultora Valora. De la mateixa manera, Aigües de Barcelona ha generat l'equivalent a un total de 8.797 llocs de treball a temps complet a Espanya, dels quals 7.376 eren a Catalunya i 6.789 a l'àrea metropolitana de Barcelona.

En aquest sentit, la companyia ha generat l'impacte equivalent al 0,20% de la feina a Catalunya. A més a més, per cada 208 milions de litres d'aigua entregada, la companyia ha generat 1 euro de riquesa i per cada 21,19 milions de litres, 1 lloc de treball equivalent a temps complet.

A la Junta General d'Accionistes s'ha subratllat la repercussió que l'activitat de la companyia té al territori on és present i la seva aposta per una contractació local i responsable, des d'un ferm compromís amb els grups de relació. En aquest sentit, cal remarcar que, dels 1.372 proveïdors totals, el 97,4% són nacionals i el 69,4% són locals i pertanyen a la província de Barcelona. La companyia ha fixat el seu finançament a partir de criteris ASG — ambientals, socials i de governança— i n'ha definit la matriu ASG d'acord amb les recomanacions que fan els organismes internacionals més rellevants.

Compromís ferm amb la societat

A la Junta també s'han destacat l'impacte social de la companyia per impulsar l'ocupació i l'ocupabilitat de qualitat de les persones en situació de vulnerabilitat. Durant el 2023, Aigües de Barcelona ha fet una inversió de 2,5 milions d'euros en acció social i ha donat lloc a 194 iniciatives amb què s'ha arribat a més de 300.000 persones. A més, per garantir l'accés a l'aigua de persones en situació de vulnerabilitat, gairebé 61.000 llars estaven, a finals del 2023, adherides a la tarifa social, cosa que suposa 8,8 milions d'euros bonificats. D'altra banda, Aigües de Barcelona té signats convenis contra la pobresa energètica amb els 23 municipis on opera, per garantir l'aigua a les persones que no poden pagar-la .

Addicionalment, s'ha abordat el compromís climàtic de la companyia per fomentar ciutats sostenibles , circulars i resistents que permetin mitigar l'impacte de l'emergència hídrica i climàtica.

En aquest sentit, Aigües de Barcelona treballa amb determinació per garantir el subministrament d‟aigua enmig de l‟episodi de sequera més sever d‟aquest segle, amb actuacions sempre coordinades amb l‟Administració i dirigides a aprofitar tots els recursos hídrics disponibles, reforçar noves fonts del recurs , com laigua regenerada, i augmentar la resiliència de les infraestructures del cicle integral de laigua.

Durant el 2023, la companyia ha invertit 23,6 milions d'euros en accions destinades al medi ambient i, a més, ha afrontat diverses despeses per protegir i millorar en aquest àmbit per un import total de 29,4 milions d'euros.

El valor social integrat de la companyia, amb totes les accions desplegades en àmbits com el social i el mediambiental, ha estat possible gràcies al talent i esforç de les 1.158 persones que treballen a Aigües de Barcelona per portar aigua saludable i segura a 3 milions de persones de 23 municipis de l'entorn metropolità , amb la vocació de servei i qualitat de sempre.