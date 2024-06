Així funcionen les eleccions franceses, que comencen avui

França és a la vigília d'una sèrie d'eleccions legislatives crucials, que es duran a terme en dues voltes, el 30 de juny i el 7 de juliol. Aquesta decisió d'avançar les eleccions va ser presa pel president Emmanuel Macron després dels resultats de les eleccions europees del 9 de juny, en què l'extrema dreta va aconseguir una victòria històrica.

En aquestes eleccions, més de 49,5 milions de francesos més grans de 18 anys estan cridats a triar 577 diputats en circumscripcions uninominals. El procés electoral francès és complex i es desenvolupa en dues rondes: a la primera volta es trien aquells candidats que aconsegueixen més del 50 % dels vots emesos en la seva circumscripció i almenys el 25 % dels electors inscrits al cens.

Si cap candidat obté la majoria absoluta a la primera volta, passen a la segona ronda els dos primers candidats i aquells que hagin obtingut almenys el 12,5 % dels vots dels electors inscrits. En aquesta segona volta, l'escó l'obté el candidat amb més sufragis. És comú que un candidat es retiri si creu que té poques possibilitats de guanyar per evitar la victòria d'un oponent indesitjat.

A les eleccions d'aquest any, els partits de la coalició d'esquerres han anunciat que demanaran el vot per al candidat amb més possibilitats d'impedir l'elecció dels designats per l'Agrupació Nacional (RN) de Marine Le Pen. Aquest enfocament busca contrarestar l'ascens de l'extrema dreta, que ha mostrat un suport significatiu a les eleccions europees recents.

El resultat d'aquestes eleccions legislatives tindrà un impacte significatiu a la governabilitat de França. El president de la República té la facultat de nomenar el primer ministre, però la composició de l'Assemblea Nacional en limita el marge de maniobra. Si Macron perd la majoria a la cambra, es veurà obligat a nomenar un primer ministre que obtingui el suport de l'Assemblea Nacional. A més, els projectes de l'Executiu necessiten el vot majoritari dels diputats, i aquests poden tombar el Govern amb una moció de censura no constructiva.

En cas que no hi hagi una majoria absoluta per a cap bloc (RN i aliats, esquerra, macronistes), es podria generar un bloqueig polític. Aquest bloqueig podria durar ja que el president no pot convocar noves eleccions legislatives en un any. Aquesta situació podria donar lloc a una etapa de cohabitació, on el president i el primer ministre pertanyin a diferents partits polítics.

Durant la cohabitació entre el 1997 i el 2002, tant el president Jacques Chirac com el primer ministre Lionel Jospin representaven França als cims europeus, demostrant com es comparteixen les competències en assumptes exteriors i de defensa entre el cap de l'Estat i el Govern.