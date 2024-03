Així ha afectat la manca de Pressupostos al Bo de Lloguer Jove

El Govern no ampliarà la partida de 200 milions d'euros en concepte d'ajuda del Bo Lloguer Jove el 2024, per la qual cosa la quantia del bo de 250 euros al mes no es veurà incrementada, malgrat l'anunci tant del president del Govern, Pedro Sánchez , com de la titular del departament d'Habitatge, Isabel Rodríguez, que aquest ajut augmentaria aquest any, segons han confirmat fonts d'Habitatge.

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, va anunciar el gener passat, durant un acte a Barcelona, que el Govern incrementaria la quantia del Bo Lloguer Jove aquest any en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2024.

Prèviament, el president del Govern, Pedro Sánchez, ja havia anunciat durant el discurs d'investidura al novembre el compromís de l'Executiu d'incrementar aquesta ajuda.

Tot i això, després de conèixer-se que el Govern no tirarà endavant els Pressupostos per al 2024, per la qual cosa es prorroguen els de l'any anterior, fonts ministerials han confirmat que la partida destinada al Bo del Lloguer Jove també es prorrogarà, per la qual cosa el 2024 el programa comptarà amb un pressupost de 200 milions d'euros i es mantindrà "igual que els últims dos anys".

Així, la partida per a aquest any serà la mateixa que la del 2022 i el 2023, 200 milions d'euros que es transferiran a les comunitats autònomes i ciutats autònomes per repartir entre els joves de fins a 35 anys que acreditin els requisits per accedir a l'ajuda.

Una ajuda que es mantindrà a la quantia fixa de 250 euros al mes, igual que a l'últim bienni.

Rodríguez va demanar a les CCAA incrementar els pressupostos per al bo

D'altra banda, durant l'acte en què la titular d'Habitatge va anunciar l'increment d'aquesta partida, encara que sense aclarir en què consistiria l'augment, Rodríguez també va demanar a les comunitats autònomes "augmentar" els pressupostos autonòmics per dotar el Bono de més recursos , ja que aquestes poden augmentar la quantia amb recursos propis.

En aquesta línia, ha recalcat que el Bono està anant a la "bona direcció", però ha demanat "corresponsabilitat" a les comunitats perquè augmentin els seus pressupostos.

"De la mateixa manera que els demanarem que igual que des del Govern d'Espanya contribuïm a aquesta política, ells també assumeixin responsablement complementar aquesta aportació de l'Estat per a aquest objectiu que és facilitar l'accés al lloguer a les persones joves perquè puguin desenvolupar plenament el seu projecte vital", va indicar.

De la mateixa manera, ha demandat a les diferents comunitats analitzar al costat de l'Executiu "què és el que està fallant perquè no a tot arreu s'hagi pogut aplicar de la mateixa manera aquesta ajuda".

Fins al desembre del 2023, segons dades aportades per la mateixa ministra, un total de 66.000 joves a tot el país estaven rebent el bo de lloguer de 250 euros.