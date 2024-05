Així ha estat la reunió de Milei amb empresaris espanyols a Madrid

per Redacció CatalunyaPress

En una visita a Madrid, el president d'Argentina, Javier Milei, va participar en una reunió amb empresaris espanyols dissabte, descrivint-la com a "fabulosa". Aquesta trobada forma part de la seva agenda a la capital espanyola, on també està programada per participar en un esdeveniment amb líders internacionals d'extrema dreta.

Milei, en sortir de l'ambaixada argentina a Madrid, va expressar la satisfacció amb la reunió i va anunciar que tornarà d'aquí a un mes per rebre un premi de l'Institut Juan de Mariana. Tot i això, no espera reunir-se amb autoritats espanyoles durant aquesta estada.

Aquesta visita es produeix enmig d'una crisi diplomàtica recent entre Milei i el govern espanyol, desencadenada per comentaris del ministre de Transports espanyol, Óscar Puente, sobre el president argentí. Pont va suggerir que Milei podria estar consumint substàncies, cosa que va provocar tensions entre els dos països.

La reunió de Milei amb els empresaris espanyols va estar encapçalada per Antonio Garamendi, president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), principal patronal d'àmbit nacional a Espanya.

Tot i això, aquesta visita no està exempta de controvèrsies. Milei i la seva germana enfronten denúncies per presumpte ús de fons públics per finançar el viatge a Espanya, cosa que ha generat polèmica a Argentina.

En sortir de l'ambaixada argentina, Milei va ser rebut amb mostres de suport per part dels seus seguidors, que ho van animar amb càntics de "President, president" i "Força, força". Tot i això, també va enfrontar protestes de feministes radicals de Femen, que el van acusar de feixisme.

La polèmica figura de Milei

Milei és un economista, escriptor i polític argentí nascut el 22 de gener de 1971 a Buenos Aires. Reconegut pel seu estil provocador i la defensa del liberalisme econòmic, Milei s'ha destacat en l'àmbit acadèmic i mediàtic.

Milei va guanyar notorietat a Argentina per les seves posicions radicals a favor del lliure mercat i la reducció de la mida de l'Estat. És autor de diversos llibres on exposa les seves idees econòmiques i polítiques, i ha estat una figura recurrent als mitjans de comunicació pel seu estil confrontatiu i polèmic.

La seva presència a l'escena política argentina ha generat debats i controvèrsies, sent tant admirat com criticat per les seves postures radicals i el seu estil confrontatiu. Tot i que la seva influència política pot variar, el seu impacte en el discurs públic ha estat significatiu, especialment pel que fa a la difusió didees liberals a Argentina.