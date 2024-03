Així és l'assegurança de CaixaBank per a persones amb malalties neurodegeneratives

CaixaBank inicia la comercialització de MyBox VidaCare, la primera assegurança de vida i de malaltia a Espanya que ofereix cobertura davant la manca d'autonomia produïda pel deteriorament cognitiu i/o motriu derivat de malalties neurodegeneratives.

És també la primera assegurança de protecció davant d'aquest tipus de malalties específica per al col·lectiu sènior que CaixaBank inclou al seu catàleg de productes.

La pòlissa, creada per VidaCaixa, la filial asseguradora del Grup CaixaBank, líder en assegurances i plans de pensions a Espanya, s'ha dissenyat com una solució global adreçada al segment sènior per oferir protecció davant de la pèrdua d'autonomia que suposen malalties com a demència, Alzheimer i Parkinson, i que, estadísticament, són la principal causa de dependència a partir dels 65 anys, i d'altres com l'esclerosi múltiple i l'Esclerosos Lateral Amiotròfica (ELA).

Per això, MyBox VidaCare combina una assegurança de vida amb cobertures per malaltia i una sèrie de serveis addicionals, com suport al prenedor de l'assegurança i els seus familiars durant tota la vida de la pòlissa.

D'aquesta manera, es garanteix la protecció als assegurats en una de les etapes de la vida on són més vulnerables, especialment si es diagnostica una malaltia d'aquestes característiques en edats relativament primerenques.

Cures especialitzades amb un alt cost econòmic

Al tancament del primer semestre del 2023, Espanya comptava amb 9,7 milions de persones més grans de 65 anys, cosa que representa un 20,3% de la població, un percentatge que s'incrementarà fins al 25,2% el 2033, segons les projeccions de l'INE (Institut Nacional d'Estadística).

La taxa de dependència entre aquest col·lectiu se situa en el 30,9%, cosa que representa 3 milions de persones; no obstant, actualment només 1,5 milions de persones tenen una dependència reconeguda.

La prestació econòmica que reben oscil·la entre 100 i 747 euros al mes, depenent del grau de dependència reconegut.

A més, l'OMS estima que el 60% de les malalties neurodegeneratives generen dependència.

En aquest context, un estudi realitzat per Neuroaliança (l'Aliança Espanyola de Malalties Neurodegeneratives) i la Universitat Complutense de Madrid el 2016 assenyala que 988.000 persones, el 2,08% de la població espanyola, tenen una malaltia d'aquest tipus.

A aquesta problemàtica de salut se suma el vessant econòmic, ja que aquests pacients gasten de mitjana 23.354 euros a l'any en costos associats a la seva malaltia.

La prestació total pot arribar a 100.000 euros

Per donar resposta a aquesta realitat, CaixaBank presenta MyBox VidaCare. El producte, que es dirigeix a clients entre 60 i 75 anys, cobreix fins als 90 anys i ofereix a qui el contracta, en cas de patir una manca d'autonomia per malaltia neurodegenerativa, un capital que mitiga l'impacte financer que poden suposar les cures especialitzades que es necessiten en la seva situació.

Concretament, MyBox VidaCare facilita un capital de fins a 50.000 euros bruts si, com a conseqüència d'alguna malaltia neurodegenerativa coberta, l'assegurat es troba en un nivell determinat de manca d'autonomia.

En el cas d‟aquesta pòlissa, la prestació econòmica s‟abonarà en el moment que la persona arribi a un nivell de manca d‟autonomia determinat, havent presentat prèviament un diagnòstic mèdic i passat pel peritatge d‟un expert.

Així, doncs, el cobrament no està condicionat al reconeixement oficial del grau de dependència, que sol trigar una mitjana d'entre 18 i 24 mesos.

Posteriorment, en cas de supervivència de l'assegurat als tres anys si s'ha donat la situació que va generar el dret a aquest primer capital de 50.000 euros, la pòlissa assegura un capital brut de 50.000 euros més.

La contractació de l'assegurança es fa a partir d'una prima única entre 32.926 i 34.963 euros en funció de l'edat del client.

Si en arribar als 90 anys, l'assegurat no ha desenvolupat cap de les malalties neurodegeneratives cobertes per la pòlissa, rebrà un capital de supervivència brut de 20.000 euros.

Així mateix, el producte incorpora una assegurança de vida mitjançant la qual, en cas de defunció durant els tres primers anys de la pòlissa, els beneficiaris designats rebran un capital igual al de la prima aportada pel prenedor de l'assegurança.

Acompanyament per part de professionals

A més del suport econòmic, MyBox VidaCare brinda acompanyament per part de professionals experts, tant a la fase prèvia com a la posterior al diagnòstic d'una malaltia neurodegenerativa.

En aquest sentit, des de la contractació de l'assegurança, el client té accés a un orientador personal que us acompanyarà durant tota la vida de la pòlissa.

Després de fer una avaluació inicial de l'estat funcional, mental, nutricional i social de l'assegurat, es realitza un pla de prevenció i reducció de riscos personalitzat amb recomanacions per mantenir i allargar-ne la qualitat de vida.

En el cas de diagnosticar-se alguna de les malalties cobertes per la pòlissa, es defineix un pla de cures cada sis mesos que promogui l'autonomia i la qualitat de vida; es realitza una avaluació presencial de barreres arquitectòniques potencials i necessitats d'ajudes tècniques a la llar del client; i, arribat el moment, s'encarrega de fer la tramitació del reconeixement de dependència per poder accedir als serveis i ajuts econòmics públics del Sistema de Dependència.