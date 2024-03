per Redacció CatalunyaPress

En un món on les democràcies semblen enfrontar reptes creixents, l'ascens dels règims autoritaris planteja interrogants sobre l'estabilitat política i els drets humans. Segons dades recopilades per diversos informes internacionals i complementats amb anàlisis addicionals, com planteja La Nació en un article, la situació és encara més preocupant del que suggereixen les xifres oficials. Cada cop és més evident l'enfortiment de les autocràcies i l'afebliment de les democràcies a tot el món.

Segons l'informe 2024 de V-Dem, el 71% de la població global viu en autocràcies, cosa que representa un augment del 48% en els darrers deu anys. A més, els nivells de democràcia experimentats per una persona mitjana han baixat als nivells del 1985.

L'èxit electoral de líders autoritaris com Vladimir Putin a Rússia il·lustra aquest fenomen. Tot i enfrontar recessions econòmiques, protestes i sancions internacionals, Putin ha aconseguit augmentar constantment el seu percentatge de vots a cada elecció presidencial. El 2012, va obtenir el 64,35% dels vots; el 2018, el 77,53%; i el 2024, el 87,28%.

Experts assenyalen que la insatisfacció amb el funcionament de les democràcies i la supressió del dissens en els règims autoritaris són factors clau que contribueixen a aquesta tendència. Segons un estudi del Centre de Recerques Pew, el 59% dels entrevistats a nivell mundial van expressar poc o cap grau de satisfacció amb el funcionament de la democràcia.

Tot i això, revertir o enderrocar les autocràcies és un desafiament monumental. Segons l'informe 2024 d'Economist Intelligence Unit (EIU), els règims no democràtics s'estan arrelant cada cop més i els règims híbrids tenen dificultats per democratitzar-se. A més, segons el Monitor Global de Conflictes, 27 dels 28 conflictes mundials involucren almenys un Estat amb biaix autoritari.