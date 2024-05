Així serà l´acte de celebració de la Champions del Barça femení

per Gabriel Izcovich

El FC Barcelona femení va aconseguir ahir una històrica victòria al conquistar la UEFA Women's Champions League després de vèncer l'Olympique de Lió per 2-0 a la final disputada a San Mamés. Aquest triomf se suma a una temporada espectacular en què les blaugranes també han conquerit la Lliga F, la Copa de la Reina i la Supercopa d'Espanya.

Per celebrar aquesta fita, avui es durà a terme una gran recepció a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, on es reuniran les jugadores i el cos tècnic del primer equip femení del FC Barcelona, encapçalats pel president del club, Joan Laporta, i representants de la Junta Directiva. S'espera una assistència massiva d'aficionats que no es voldran perdre l'oportunitat d'homenatjar les campiones.

L´itinerari de la celebració comença amb l´arribada de l´equip amb autocar a la confluència de la Via Laietana amb la Plaça de l´Àngel, des d´on continuaran a peu fins a la Plaça Sant Jaume recorrent el carrer de Jaume I. A les 19:15 h, està prevista una recepció a la Generalitat de Catalunya, on seran rebuts pel president en funcions, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula . Posteriorment, l'equip serà homenatjat a l'Ajuntament de Barcelona per l'alcalde Jaume Collboni, el regidor d'Esports, David Escudé i altres membres del consistori.

L´accés del públic a la Plaça Sant Jaume estarà ben organitzat, permetent l´entrada exclusivament pel carrer Jaume I, el carrer de Ferran i el carrer del Bisbe. Altres accessos estaran reservats per a l'evacuació i per als equips d'emergència, garantint així la seguretat de tots els assistents.

Els actes de celebració estan programats per culminar a les 21.00 h, deixant una estela d'orgull i alegria a tots els barcelonins i, especialment, a les jugadores que han demostrat ser un exemple d'esforç, dedicació i talent. El FC Barcelona femení no només ha aconseguit un pòquer històric, sinó que ha consolidat el seu lloc a l'elit del futbol europeu.