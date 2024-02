Els alcaldes de Madrid, Barcelona i València reclamen el Corredor Mediterrani

per Purificació González Pérez

Els alcaldes de Madrid, Barcelona i València, José Luis Martínez-Almeida, Jaume Collboni i María José Catalá, respectivament, han insistit en la necessitat de potenciar el Corredor Mediterrani que "milloraria la competitivitat econòmica d'Espanya, a més de les connexions".

En aquest context, els alcaldes de Madrid, Barcelona i València han reflexionat sobre com ha de ser la ciutat del segle XXI per afrontar els desafiaments que enfronten els ciutadans que les habiten a la taula rodona “La ciutat del segle XXI” en un acte al Palau de Miraflores davant de més de 200 assistents.

A la taula rodona, moderada per Alberto Ruiz-Gallardón, hi han participat l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni Cuadrado; i l'alcaldessa de València, Maria José Català Verdet. La trobada ha estat presentada per la periodista Susanna Grisoo Raventós i ha comptat amb les intervencions inicials de Josep Sánchez Llibre, president de la SBEES de Foment del Treball; Antonio Garamendi Lecanda, president de la CEOE; Miguel Garrido de la Cierva, president de la Confederació Empresarial de Madrid; Gerardo Cuerva Valdivia, president de CEPYME; i Àngel Simón Grimaldos, President del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonesa d´Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball i Conseller Delegat de CriteriaCaixa. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu Boher, ha clausurat l'acte.

El corredor Mediterrani és un projecte de país

En paraules de tots els alcaldes el corredor Mediterrani "és un projecte de país" i per això han insistit que es potenciï.

Així ho han defensat a la taula rodona 'La Ciutat del Segle XXI' organitzada per la Societat Barcelonesa d'Estadis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBEES), un esdeveniment que ha estat moderat per l'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón.

Collboni ha defensat com els seus coetanis de Madrid i València i ha aprofitat per reiterar la defensa de l'Ajuntament de Barcelona a l'ampliació de l'Aeroport del Prat, que "és la manera de connectar la ciutat amb altres continents i aconseguir atraure el talent i la investigació ".

Almeida, des de la seva posició, ha assegurat que "la creació beneficiaria el conjunt de la societat espanyola" i que "milloraria la comunicació i el transport de mercaderies i persones".

Mentre que Catalá, per part seva, ha defensat que, després de l'ampliació del port de València, és "urgent" la creació d'un Corredor Mediterrani "estable" perquè "si no el projecte no tindrà els seus fruits ni comptarà amb un futur segur" . "Cal que el Govern faci realitat el triangle d'or Madrid-València-Barcelona", ha reiterat.

Ciutats intel·ligents, sostenibles i socialment responsables: la resposta al desafiament demogràfic

La Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials (SBEES) de Foment del Treball ha inaugurat la seu a Madrid amb una taula de debat sobre “La ciutat del segle XXI” presentada per la periodista Susanna Grisoo Raventós i moderada per Alberto Ruiz-Gallardón

Josep Sánchez Llibre ha assenyalat que vol parlar del que es pot aportar des de la Societat Barcelonina d'Estudis Econòmics i Socials: «un lideratge de l'economia espanyola amb modestia, però alhora amb ambició i molta il·lusió»

Les ciutats s'erigeixen com l'element més influent i crucial a la vida de les persones, essent l'escenari principal on es configuren i cohesionen les societats modernes.

Josep Sánchez Llibre, president de la SBEES i de Foment del Treball, ha obert la jornada apostant per “obrir un punt permanent de connexió entre diferents ciutats”. A més, ha remarcat que "a Europa ia Espanya estan emergint nous valors als quals el teixit empresarial ha d'estar atent -no per frenar-ho- sinó per dissenyar nous patrons".

A l'esdeveniment, també hi ha participat Antonio Garamendi president de la CEOE, que ha destacat que “és un luxe que els empresaris catalans vulguin continuar aportant al bé comú i al progrés conjunt d'Espanya i Europa”.

A més, ha remarcat el seu suport als empresaris de Catalunya i ha conclòs: “els empresaris treballem per al nostre país amb sentit d'estat i lleialtat”, reclamant “el diàleg que tenen els alcaldes també per als empresaris”.

Gerardo Cuerva Valdivia, president de CEPYME, també ha donat la benvinguda al diàleg i ha destacat que l'empresa és el progrés de la societat: “perquè la societat progressi, cal tenir en compte l'empresa”.

Finalment, Miguel Garrido de la Cierva, president de la Confederació Empresarial de Madrid, ha destacat que “amb la presència de la SBEES a Madrid, hi haurà un pes més gran de la societat civil” i que “Espanya té un repte, la productivitat, i són els assumptes empresarials els que milloren el país”.

Reptes i oportunitats de les ciutats del segle XXI

S'estima que cap al 2030 la població a les ciutats arribarà a la xifra de 5.000 milions d'habitants, un desafiament demogràfic sense precedents en la història de la humanitat.

Enfrontar aquesta realitat requereix una atenció particular al desenvolupament de les ciutats intel·ligents, les que utilitzen la tecnologia per planificar, analitzar i controlar, buscant l'eficiència.

En aquest escenari, també serà essencial abordar mesures que minimitzin els impactes adversos del canvi climàtic: accions per a la mitigació i adaptació, reducció del consum, adaptació d'infraestructures, promoció d'àrees verdes, disminució de la contaminació o solucions per a la descarbonització.

De la mateixa manera, caldrà identificar les noves polítiques socials per combatre les desigualtats, cosa que implica recolzar el tercer sector, implementar polítiques per reduir la bretxa tecnològica, oferir segones oportunitats, millorar les condicions laborals, promoure l'educació de qualitat i involucrar col·lectius vulnerables o persones de baixos ingressos a la cadena de valor, ja sigui com a empleats, distribuïdors o proveïdors, contribuint així a l'augment dels seus ingressos.

En aquest sentit, enfrontar-se al desafiament demogràfic requereix la implementació d‟estratègies sòlides basades en la promoció activa de ciutats intel·ligents, sostenibles i socialment responsables que ens permetin abordar un escenari complex.

Ángel Simón: 'És important comptar amb Think Tanks per abordar reflexions econòmiques i socials'

| Europapress

En aquest sentit, Ángel Simón, president del Consell de Patrocinadors de la Societat Barcelonesa d´Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball i Conseller Delegat de CriteriaCaixa, ha posat en valor el treball d´aquesta plataforma i ha destacat: «és important comptar amb think tanks per abordar reflexions en l'àmbit econòmic i social, que van sempre de la mà, amb les empreses concretant solucions en un marc de col·laboració publicoprivada per actuar davant dels desafiaments –com el canvi climàtic o les desigualtats- que afronten les ciutats ”.

A la cloenda de la taula rodona, el ministre d'Indústria i Turisme Jordi Hereu ha apel·lat a construir un “esperit de Miraflores” i ha expressat el seu agraïment a la SBEES pel seu esforç de sortir de Barcelona i ha llançat una “expressió d'esperança” . El ministre ha remarcat que el Comitè Assessor de l'entitat generarà conclusions i anàlisis molt útils per al Govern: “seguirem les vostres reflexions i m'agradaria formar-ne part”, ha conclòs.

Presentació de la SBEES a Madrid

La Societat Barcelonesa d'Estudis Econòmics i Socials de Foment del Treball (SBEES) ha presentat aquest matí la nova seu a Madrid amb la vocació de participar i influir en el debat públic més enllà de Catalunya, on està ubicada l'entitat, a través de la organització de jornades econòmiques.

"No és una qüestió de catalans, sinó amb catalans", ha expressat Josep Sánchez Llibre durant la presentació, en què també ha afirmat que "els empresaris catalans volem liderar l'economia espanyola amb modèstia, però també amb fortalesa, ambició i il·lusió, com van fer els nostres predecessors”.

El president de Foment del Treball també ha volgut destacar la seva complicitat amb la CEOE i el seu president Antonio Garamendi: “el nostre objectiu és crear espais de debat permanents entre els diferents territoris; el paper de lobby el seguirem exercint sota el paraigua de la CEOE, són objectius compatibles i complementaris”.

D'altra banda, Sánchez Llibre també ha volgut destacar que: “els empresaris generem riquesa per a la cohesió social: els empresaris espanyols tenim una gran ànima social, generem riquesa i la distribuïm”.

Durant l'acte, la SBEES ha donat a conèixer al nou delegat de l'entitat a Madrid, Paco Hiraldo, que forma part del Consell Assessor de la SBEES des de i que ha desenvolupat la seva tasca professional en mitjans com a grup Televisa, agència EFE, Radio España i La Raó.

A la jornada de presentació també hi ha participat Fèlix Riera, director de SBEES, que ha afirmat que: “l'objectiu de la SBEES és l'organització d'una sèrie d'actes de caràcter econòmic que ens permetin aprofundir en els reptes que cal afrontar com a societat; volem ser un espai de diàleg per fomentar la col·laboració públic – privada”.

En la mateixa línia, el director de la SBEES ha volgut destacar “l'aposta de la SBEES per debatre sobre els desafiaments i les oportunitats de les ciutats en un escenari tan complex com l'actual, en què les metròpolis són un eix vertebrador de les ciutats. societats modernes”.

D'aquesta manera, l'entitat aterra a Madrid amb una aposta ferma de promoure el diàleg a través de l'organització de debats econòmics. En aquest sentit, estan previstes noves jornades sobre "Els èxits del sector aeroespacial espanyol i el seu impacte a la Societat" o "El futur del turisme a les ciutats espanyoles", així com l'inici d'un cicle d'activitats en col·laboració amb Caixa Forum Madrid amb el títol: “El dividend de la col·laboració”.