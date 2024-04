Aquest dissabte, l'Athletic Club va aixecar, per fi, la Copa del Rei. És el seu torneig predilecte, ja que amb aquest suma 24 copes a les seves vitrines. Tot i això, va haver d'esperar 40 anys des de l'última vegada. Va ser el 1984 quan el club va guanyar la Copa del Rei per última vegada, fins a fer-ho de nou aquest dissabte, 6 d'abril del 2024. Però com era la vida llavors?

En primer lloc, cal repassar com era l'Athletic Club aleshores. Aquest any, va guanyar la final de Copa al Barcelona, disputada el 5 de maig al Santiago Bernabéu. El conjunt basc estava entrenat per Javier Clemente, i va sortir a jugar el partit decisiu amb un jove porter Andoni Zubizarreta (tenia 23 anys), Andoni Goikoetxea i Patxi Salinas, entre d'altres. Al davant, hi havia un tal Diego Armando Maradona. De fet, aquesta final és recordada per la batalla campal que va protagonitzar l'argentí al final del matx.

L'any 1984, Espanya i el món van experimentar una combinació d'estabilitat política i avenços tecnològics significatius. En el context espanyol, el país es trobava en un període de consolidació democràtica després de la transició espanyola. El govern del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), liderat per Felipe González des del 1982, havia establert una relativa estabilitat política que permetia enfocar-se en qüestions socials i tecnològiques.

A nivell tecnològic, 1984 va ser un any clau per a Espanya. Es destaquen avenços com la inauguració de la primera línia de metro a Barcelona, l'obertura del primer McDonald's a Madrid, i la popularització de dispositius com les primeres càmeres de vídeo domèstiques i els reproductors de música portàtils com el Walkman de Sony. Aquests esdeveniments van marcar el començament d'una era de canvis a la vida quotidiana dels espanyols, amb la introducció de tecnologies que van facilitar la comunicació, l'entreteniment i la mobilitat urbana.

A nivell mundial, 1984 va estar marcat per la intensificació de la Guerra Freda entre Estats Units i la Unió Soviètica. Ronald Reagan exercia la presidència dels Estats Units, mentre que a la Unió Soviètica, l'ascens de Mikhaïl Gorbatxov al març va marcar l'inici de reformes polítiques i econòmiques significatives. Aquest període també va ser testimoni de la creixent globalització econòmica, amb canvis importants en la manera com es concebien les relacions comercials i financeres a nivell internacional.

Pel que fa a l'esport, el 1984 va ser un any destacat a l'àmbit futbolístic europeu amb la celebració de l'Eurocopa. Aquest torneig de seleccions nacionals es va dur a terme a França i va ser guanyat per la selecció nacional de França, que va derrotar Espanya a la final per 2-0. Un dels jugadors més destacats del torneig va ser Michel Platini. Va anotar 9 gols durant l'Eurocopa, establint un rècord que encara perdura com la quantitat més gran de gols marcats en una sola edició del campionat.

A més de l'Eurocopa, durant l'estiu del 1984 es van celebrar els Jocs Olímpics de Los Angeles, on van destacar atletes com Carl Lewis, que va guanyar quatre medalles d'or en atletisme. Abans d'aquesta cita, el Liverpool va aixecar la Copa d'Europa en una final disputada a Roma i davant de l'AS Roma.