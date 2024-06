Así es la vida de Messi fora dels camps de futbol

En una entrevista exclusiva amb Infobae, Lionel Messi, la icona del futbol argentí, ha compartit alguns aspectes poc coneguts de la vida personal i de la relació amb els companys d'equip. Aquestes revelacions sorgides en el context del camp d'entrenament de l'Inter Miami ofereixen una mirada més íntima sobre el costat humà del jugador mentre es prepara per a la defensa del títol de la Copa Amèrica.

En la conversa amb Infobae, Messi ha comentat sobre diversos temes, des de l'estil dels seus companys fins a les preferències sobre qui cuidaria els fills. Les seves paraules sobre l'estil de Nicolás Otamendi, per exemple, mostren un sentit de l'humor i una camaraderia entre col·legues que transcendeixen la competència al camp. Aquesta intimitat compartida entre els jugadors reflecteix la solidaritat i la companyonia dins de l'equip argentí.

Tot i això, també hi ha moments més íntims a l'entrevista, especialment quan Messi parla sobre qui cuidaria els seus fills. L'elecció de l'arquer Emiliano Martínez, anomenat Dibu, revela la confiança i l'afecte que Messi té cap a ell, tant com a company d'equip com a figura paternal. L'anècdota dels seus fills imitant el porter després d'esdeveniments importants per a la selecció argentina mostra la importància que té per a Messi la seguretat i el benestar de la seva família.

La conversa amb Infobae també mostra com és la vida social de Messi fora del camp. Les seves preferències sobre qui sortir pels carrers de Miami o de festa revelen detalls sobre el seu cercle proper d'amics i companys. L'elecció d'Ángel Di María com a company per passejar pels carrers de Miami reflecteix una amistat duradora i arrelada en experiències compartides tant dins com fora del futbol.

Per acabar, les paraules de Messi sobre a qui demanaria un consell destaquen la importància del lideratge i l'experiència de Lionel Scaloni, l'entrenador de la selecció argentina. Aquesta mostra de respecte i admiració cap a Scaloni demostra la humilitat i la disposició de Messi per aprendre i créixer sota la guia dels altres, fins i tot sent una llegenda del futbol.