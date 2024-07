Això és el que passa per tenir mals hàbits de salut quan tens 20 anys

Una inflamació més gran en l'adultesa tempranam, sobre els 20 anys, es relaciona amb un menor rendiment en proves d'habilitats a la mitjana edat, és a dir, sobre els 40 anys. En concret, els adults joves que tenen nivells més alts d'inflamació, que s'associa amb l'obesitat, la inactivitat física, les malalties cròniques, l'estrès i el tabaquisme, poden experimentar una funció cognitiva reduïda a la mitjana edat, segons ha descobert un nou estudi de la Universitat de Califòrnia a San Francisco (Estats Units) que es publica a 'Neurology'.

Els investigadors havien vinculat anteriorment una inflamació més gran en els adults grans amb la demència, però aquest és un dels primers estudis que relaciona la inflamació en l'adultesa primerenca amb capacitats cognitives més baixes a la mitjana edat.

"Sabem per estudis a llarg termini que els canvis cerebrals que condueixen a la malaltia d'Alzheimer i altres demències poden trigar dècades a desenvolupar-se", comenta la primera autora Amber Bahorik del Departament de Psiquiatria i Ciències del Comportament de la UCSF i l'Institut Weill de Neurociències, Estats Units .

"Volíem veure si els hàbits de salut i estil de vida a l'adultesa primerenca poden tenir un paper en les habilitats cognitives a la mitjana edat, cosa que alhora pot influir en la probabilitat de demència a la vida posterior". Al seu estudi, els investigadors van descobrir que només el 10% de les persones amb baixa inflamació van obtenir mals resultats en les proves de velocitat de processament i memòria, en comparació del 21% i el 19%, respectivament, de les persones amb nivells moderats o alts d'inflamació.

Quan els investigadors van ajustar factors com l'edat, l'activitat física i el colesterol total, les disparitats es van mantenir a la velocitat de processament; i els investigadors també van trobar diferències en el funcionament executiu, que inclou la memòria de treball, la resolució de problemes i el control dels impulsos. L'estudi va seguir 2.364 adults a l'estudi

CARDIA, que té com a objectiu identificar els factors a l'adultesa jove que condueixen a la malaltia cardiovascular dues o tres dècades després. Els participants tenien entre 18 i 30 anys quan van ingressar a l'estudi i se'ls va fer la prova quatre vegades durant un període de 18 anys per al marcador inflamatori proteïna C reactiva (PCR). Van realitzar les proves cognitives cinc anys després del seu darrer mesurament de PCR, moment en què la majoria dels participants tenien entre quaranta i cinquanta anys.

Aproximadament la meitat dels participants eren dones; una mica menys de la meitat eren negres i la resta eren blancs. Al voltant del 45% tenia una inflamació estable més baixa, mentre que el 16% tenia una inflamació moderada o creixent; el 39% tenia nivells més alts. Els investigadors també van vincular els nivells més alts d'inflamació amb la inactivitat física, un IMC més alt i el tabaquisme actual.

"La inflamació juga un paper important en l'envelliment cognitiu i pot començar a l'adultesa primerenca", comenta l'autora principal Kristine Yaffe, professora de psiquiatria i ciències del comportament, neurologia i epidemiologia i bioestadística a la UCSF.

"És probable que hi hagi un efecte directe i indirecte de la inflamació a la cognició". Yaffe és membre del primer equip d'experts que va determinar que el 30% del risc de demència és prevenible. La seva investigació recent ha analitzat l'associació a la mitjana edat entre el son fragmentat i una menor cognició i els efectes dels canvis personalitzats en la salut i l'estil de vida en la prevenció de la pèrdua de memòria en adults grans amb més risc. "Afortunadament, hi ha maneres de reduir la inflamació, com augmentar l'activitat física i deixar de fumar, que podrien ser camins prometedors per a la prevenció", conclou Yaffe.