Ajornen l'extradició d'Assange per la falta de garanties dels EUA

El Tribunal Superior de Londres ha obert aquest dimarts una nova via perquè el fundador de Wikileaks, Julian Assange, pugui tenir una nova revisió completa de la seva potencial extradició als Estats Units, tot esperant una sèrie de garanties requerides a les autoritats nord-americans.

Els dos jutges han entès que els arguments presentats pels advocats d'Assange tenien fonament, per la qual cosa han anunciat una futura vista al maig si abans els Estats Units no poden acreditar una sèrie de requisits, com que l'acusat no serà condemnat a la pena de mort o que es respectarà la Primera Esmena de la Constitució nord-americana, que consagra la llibertat de premsa, informa la BBC.

Assange rep una pilota d'oxigen parcial, en la mesura que un rebuig frontal als seus arguments després de les vistes de febrer al Tribunal Superior ja haurien implicat donar per bo l'aval polític a l'extradició.

En aquest cas, al fundador de Wikileaks només li quedaria adreçar-se al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). El Govern del Regne Unit va donar llum verda al trasllat el juny del 2022, però Assange, que va arribar a estar prop de set anys refugiat a l'Ambaixada d'Equador a Londres, ha intentat bloquejar-lo per totes les vies possibles.

Sobre ell pesen càrrecs per violar la Llei d'Espionatge dels Estats Units i s'arrisca a una condemna de fins a 175 anys de presó per la filtració de milers de documents secrets.

No és un perseguit polític

A les vistes, els advocats del fundador de Wikileaks van posar en dubte que pogués rebre un judici just als Estats Units i van reivindicar que en aquest procés estan en joc llibertats fonamentals, ja que les actuacions d'Assange entrarien dins l'àmbit del periodisme i mereixerien una protecció especial .

Alhora, van al·legar que al seu client se li imputaven "delictes polítics" i que, per tant, si escau no era aplicable el tractat d'extradició entre els Estats Units i el Regne Unit. Els jutges, però, han rebutjat en el seu dictamen aquest dimarts que el processament derivi de l'expressió d'opinions polítiques.

Per a la part nord-americana, es tracta de fets d'especial gravetat i durant les vistes van posar èmfasi en les "profundes conseqüències" de les filtracions, especialment per a les fonts que apareixien identificades als documents publicats per Wikileaks i relatius a situacions de conflicte.