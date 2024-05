Ajuda per deixar de fumar: prescripció farmacològica per a 75.000 catalans

Un total de 75.143 persones han rebut una prescripció farmacològica per deixar de fumar amb finançament públic entre febrer i desembre del 2023 a Catalunya, han informat la Conselleria de Presidència i la Conselleria de Salut de la Generalitat aquest divendres 24 de maig en un comunicat.

La cartera de prestacions farmacèutiques del Sistema Nacional de Salut (SNS) va incorporar al febrer de 2023 una nova modalitat de tractament farmacològic del tabaquisme, la citisina, i el Servei Català de la Salut (CatSalut) i les entitats de serveis sanitaris van facilitar la “ràpida implantació de la prescripció electrònica d'aquests medicaments.

La Generalitat ha explicat que el tabaquisme és el "principal factor de risc de les malalties cardiovasculars, el càncer o les malalties respiratòries", i estima que a Catalunya moren gairebé 10.000 persones a l'any per patologies causades pel consum de tabac o l'exposició al fum ambiental.

Ha afirmat que la prevenció i el control del tabaquisme estan entre les "prioritats" de les polítiques de Salut Pública de la Generalitat, per la qual cosa participa a l'organització de la 25a edició de la Setmana Sense Fum juntament amb el Programa Atenció Primària Sense Fum i Hospitals Sense Fum i altres entitats com farmàcies, societats científiques i col·legis professionals.

La XXV Setmana Sense Fum (SSF) se celebrarà del dissabte 25 fins al divendres 31 de maig sota el lema "Zero emissions també als teus pulmons" i té l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la importància de no fumar i gaudir d'un ambient lliure de fum per preservar la salut a través de materials publicats a la pàgina web de SSF, que a més es distribuiran a tots els centres de salut, tant CAPS com hospitals.

Gairebé 1 de cada 4 catalans fuma

Dades força recents de la conselleria de Salut apunten que prop del 22% de catalans que tenen 15 anys o més fuma diàriament o ocasionalment.

La prevalença de consum de tabac és més elevada entre els homes (31,8%) que no pas entre les dones (20,3%) i, en tots dos sexes, el grup d'edat que presenta més prevalença és el de 25 a 34 anys.