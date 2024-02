Fi al culebró Mbappé: comunica que marxarà del PSG aquest estiu

El davanter francès Kylian Mbappé hauria comunicat aquest dijous al president del Paris Saint Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, que abandonarà el conjunt parisenc al final de la present temporada, per començar aquest estiu un nou projecte en un altre equip, segons van publicar diversos mitjans gals.

El desitjat davanter complirà el seu contracte i no activarà la clàusula que el prorrogui una altra temporada més, per posar així fi a l'etern culebró sobre el seu futur, després d'anunciar els dirigents del PSG, amb Al-Khelaïfi al capdavant, que s'ha decantat per deixar el PSG aquest estiu, tal com van informar mitjans com RMC Sport, L'Equipe o The Athletic.

Mbappé manté així la promesa de comunicar en primera instància al club la seva decisió, abans de fer-ho públicament.

A més, el davanter va insistir al president del club parisenc que no contraataqui amb una oferta de renovació que no acceptarà.

Tot i això, l'oficialitat de l'adéu de Mbappé del PSG no arribarà fins passat uns mesos, segons RMC Sport, ja que les condicions de la seva sortida encara no s'han concretat.

Com tampoc no es coneix quin serà el destí del jugador aquest estiu. El seu principal pretendent durant els últims anys ha estat un Reial Madrid que sembla el millor col·locat a la cursa per aconseguir el desitjat jugador.

A favor, un projecte en què encaixaria, juntament amb altres estrelles com Vinícius Júnior o Jude Bellingham.

En contra, la negativa del club madridista a pagar un sou massa elevat que trenqui amb la piràmide salarial de la plantilla, i els nois anteriors del davanter, que podrien haver generat rancúnia a l'entitat.

Tot i això, els mateixos mitjans francesos van insistir que no hi ha acord entre Mbappé i el Reial Madrid, malgrat l'optimisme que hi hauria per les dues parts.

Encara que The Athletic va informar que l'atacant coneix des del gener quin seria el seu contracte al club merengue, amb el qual podria negociar des del començament del 2024 en finalitzar el contracte el juny d'aquest any.

Per tant, el davanter gal sortiria d'un club on va arribar el 2017, quan el PSG va pagar uns 180 milions d'euros, i després de regnar a França, però no fer-ho a Europa, sense alçar la Lliga de Campions.

El culebró de Mbappé estaria així més a prop de resoldre's.