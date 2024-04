Fi al culebró: el Consell de RTVE dona llum verda al fitxatge de David Broncano

El Consell d'Administració de RTVE ha aprovat aquest dimecres 10 d'abril el fitxatge del còmic i presentador de 'La Resistència' David Broncano amb un programa per a la franja de l''access prime time' de La 1 de TVE, amb quatre vots a favor, tres en contra i una abstenció, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'òrgan de govern.

Les citades fonts han precisat que, davant d'una nova absència de la consellera Elena Sánchez, la proposta ha tirat endavant gràcies als quatre vots a favor de la presidenta interina, Concepción Cascajosa, i els consellers Ramón Colom, Roberto Lakidain i Juan José Baños, i malgrat el rebuig dels membres avalats pel PP (Carmen Sastre, Jenaro Castro i Consuelo Aparicio) i l'abstenció de José Manuel Martín Medem, afavorit per Podem i IU.

L'absència de la novena consellera --Elena Sánchez-- ha deixat un Consell d'Administració format per vuit membres i Cascajosa ha utilitzat el vot de qualitat per resoldre l'empat.

D'aquesta manera, l'òrgan de govern de la Corporació pública ha autoritzat la contractació d'un programa presentat pel nen David Broncano, per dues temporades completes, a raó de 14 milions d'euros cadascuna, 28 milions en total.

A la segona temporada, les condicions es podrien renegociar si l'espai no arriba al 7,5% de quota de pantalla, segons han detallat fonts del Consell.

Així, el Consell de RTVE ha donat llum verda al contracte de David Broncano, després que la setmana passada la presidenta interina retirés de l'ordre del dia el debat i la votació d'aquest assumpte, perquè considera que no obtindria els suports necessaris per treure la proposta endavant.

Dijous passat, la consellera i expresidenta del Consell d'Administració de RTVE Elena tampoc no va assistir a la reunió per motius mèdics. Aquest dimecres, Elena Sánchez s'ha tornat a absentar a la trobada extraordinària. Fonts del Consell d'Administració, consultades per Europa Press, han precisat que Sánchez no hi era i "argumenta baixa".

A la reunió, convocada a les 11.15 hores per Concepción Cascajosa, els consellers han assistit bé físicament bé de forma telemàtica, segons han informat a Europa Press fonts del Consell.

Igualment, la reunió de l?òrgan de govern de RTVE de la setmana passada va estar marcada per l'absència de l'expresidenta interina Elena Sánchez, per motius mèdics.

Aquesta circumstància va fer que Cascajosa només tingués quatre vots (el seu, el de Ramon Colom, el de Roberto Lakidain i el de Juan José Baños), ja que els tres consellers del PP s'han oposat des del principi a la contractació de Broncano i José Manuel Martín Medem va anunciar la seva abstenció.

Martín Medem havia avisat que només votaria a favor si el contracte era per a un any, amb una audiència almenys igual a la mitjana de la cadena i, sobretot, si el programa es feia en coproducció, és a dir, utilitzant els mitjans tècnics i professionals de TVE. Aquest dimecres, el conseller ha optat per l'abstenció.

Inseguretat jurídica en el procediment

A la conclusió de la trobada de la setmana passada, RTVE informava que el Consell d'Administració de RTVE havia ajornat la decisió sobre "la contractació dels projectes audiovisuals que figuraven a l'ordre del dia, juntament amb altres assumptes".

La reunió se suspenia per decisió de Cascajosa, "qui va apel·lar a la inseguretat jurídica en el procediment de la presa de decisions pendents". Les últimes setmanes han estat marcades pel debat generat al voltant del fitxatge de David Broncano amb un nou programa per a la franja de l''access prime time', i les tensions derivades del mateix, que van acabar amb la destitució del director de Continguts José Pablo López i el cessament de la llavors presidenta Elena Sánchez en un Consell d'Administració celebrat el 26 de març passat, en plena Setmana Santa.

L'11 de març passat, fa gairebé un mes, els consellers de RTVE ja van decidir ajornar la votació sobre la contractació del presentador de 'La Resistència' en un Consell d'Administració extraordinari, davant dels dubtes sobre la viabilitat d'un contracte que suposava el pagament de 42 milions d'euros per tres temporades més IVA (14 milions d'euros per any), del setembre del 2024 al juliol del 2027.

La majoria del Consell d'Administració va rebutjar el contracte proposat per la Direcció de Continguts que liderava José Pablo López. 'La Resistència' és una producció d'El Terrat (The Mediapro Studio) per a Movistar+.

Des del Teatre Príncep Gran Via de Madrid, ofereix un espectacle de comèdia amb públic en directe i entrevistes a personalitats de diferents àmbits. David Broncano co-dirigeix i presenta aquest 'late night' de dilluns a dijous, a les 23.30 hores.