L'àlbum de Coldplay 'Ghost Stories' fa deu anys

Avui és un dia important per a la banda Coldplay. L'àlbum 'Ghost Stories' compleix una dècada des del llançament. Aquest àlbum s'ha convertit en una peça fonamental a la discografia de la banda britànica, amb temes molt rellevants i populars com 'Magic' o 'A Sky Full of Stars'.

'Ghost Stories' va sorgir en un moment tumultuós per a la banda, tant personalment com professionalment. Les cançons de l'àlbum reflecteixen el trencament matrimonial del líder de la banda, Chris Martin, amb l'actriu Gwyneth Paltrow.

El procés creatiu va ser notablement diferent al dels seus àlbums anteriors. La banda va adoptar un enfocament més minimalista i electrònic, allunyant-se de l'estil grandiloqüent d'àlbums anteriors com "Visca la Vida" i "Mylo Xyloto". Chris Martin va descriure el procés com una experiència de “desfer-se de tot el que coneixíem”.

La influència d'altres artistes a "Ghost Stories" és evident, amb la banda explorant sons més ambientals i experimentals. Col·laboracions amb el productor d'electrònica Jon Hopkins i el duet suec de música electrònica, Swedish House Mafia, van ajudar a donar forma al so de l'àlbum i el van distingir dels llançaments anteriors de Coldplay.

Entre les cançons més destacades de l'àlbum hi ha l'esmentada 'Magic', un senzill que encapsula perfectament la sensació de malenconia i esperança que impregna tot el disc. Temes com 'A Sky Full of Stars' i 'Midnight' també es destaquen per la seva atmosfera etèria i el seu enfocament més experimental en termes de producció.

En els últims deu anys, 'Ghost Stories' ha deixat empremta a la música pop contemporània. El seu impacte s'ha sentit no només en l'èxit comercial de l'àlbum, que va debutar al número u a les llistes de diversos països, sinó també en la manera com ha ressonat amb els oients en un nivell emocional i personal.

L'origen i la trajectòria de Coldplay

Compost per Chris Martin (vocalista i pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (baixista) i Will Champion (baterista), Coldplay va començar quan els seus membres es van conèixer mentre estudiaven a la University College London. El seu primer èxit va arribar amb el llançament del senzill "Yellow" el 2000, que es va convertir en un fenomen internacional i va catapultar el grup a la fama. Aquest senzill va ser part del seu àlbum debut, Parachutes, que va rebre aclamació crítica i comercial, guanyant el premi Grammy al Millor Àlbum de Música Alternativa el 2002.

La trajectòria de Coldplay ha estat marcada per una evolució constant en el so i l'estil musical. Després de l'èxit de Parachutes, van llançar A Rush of Blood to the Head el 2002, un àlbum que va consolidar el seu estatus en la indústria musical amb èxits com "Clocks" i "The Scientist".

Al llarg dels anys, la banda ha experimentat amb diferents gèneres i col·laboracions, llançant àlbums innovadors com Viva la Vida o Death and All His Friends el 2008, que va incorporar elements de música clàssica i experimental. Amb més de dues dècades de carrera, Coldplay ha mantingut la seva rellevància a l'escena musical global, adaptant-se als canvis i explorant nous sons, mentre continuen omplint estadis i encapçalant festivals a tot el món.