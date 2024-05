¡Aleix Espargaró es retirarà de la Moto GP en acabar el Mundial 2024!

El pilot espanyol Aleix Espargaró (Aprilia) va anunciar aquest dijous des del Circuit de BarcelonaCatalunya, on aquest cap de setmana es disputa el GP Catalunya de MotoGP, que es retirarà al final del Mundial 2024 després de 20 temporades com a professional i amb més de 250 carreres a la categoria reina.

"Al final d'aquesta temporada em retiraré com a pilot de MotoGP, ha estat una gran carrera. L'anuncio en un circuit molt especial per a mi, on vaig començar a córrer de petit i on l'any passat vaig culminar un somni", va anunciar davant dels mitjans de comunicació la sala de premsa del Circuit.

Aleix Espargaró se n'anirà al final del Mundial després de protagonitzar una història d'"èxit". “Hem fet història. Ha estat un gran camí a MotoGP però amb una trajectòria molt estranya, la veritat. Crec que ni el millor guionista de Hollywood s'hauria imaginat que als 30 anys podria guanyar carreres i fer podis amb una marca que no n'hi havia fet mai abans", va reconèixer.

Se'n va "molt feliç i orgullós" pel que ha aconseguit. "Encara que mai n'hi ha prou, estic orgullós de fins on he arribat. He comès molts errors a la meva vida per escollir el cor i no el cap, però sóc així. El meu cap em diu que puc seguir, estic anant ràpid en una graella amb uns companys que són els millors de la història, i em sento competitiu i bé físicament, però el cor em demana parar i estar més temps a casa”, va assenyalar.

Aleix Espargaró es va emocionar en donar les gràcies a la seva família (pares i germana), al seu germà Pol Espargaró (expilot i ara provador de KTM i comentarista a DAZN) ia la seva dona i fills. Tots ells presents a la sala amb una enorme representació de la graella actual de MotoGP, com Jorge Martín, Marc Márquez, Àlex Márquez, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Àlex Rins, Joan Mir i Enea Bastianini, entre d'altres.

"Em sento molt content, hi ha molts pilots que han guanyat més però ho he donat tot. Potser he sentit que no tenia el mateix talent que altres però treballant he aconseguit un nivell força alt. Les últimes temporada han estat increïbles, però això decideixo parar, perquè ja m'ho he passat molt bé. Estic molt content, sembla que salti a un lloc estrany i llunyà però em sento content. I potser els altres pilots em deixen guanyar aquest cap de setmana com a regal de comiat", va assenyalar bromista.

Per al de Granollers, el millor dia a MotoGP va ser guanyar a Argentina amb Aprilia. "El millor record o dia és el del triomf a l'argentina però avui també és un dia molt bonic. El més difícil m'atreviria a dir que el 2020, quan estava a punt de retirar-me però la Laura em va animar a seguir amb Aprilia. Em costava trobar la motivació però per sort la tenia a ella”, va apuntar.

De cara al futur, té clar que podria seguir lligat a MotoGP, potser com a pilot provador com el seu germà Pol, i també anar més amb bici però sense competir a nivell professional. "Faré més sortides amb la bici, m'encanta el ciclisme", va apuntar, en aquest sentit.

"Però encara tinc una llarga temporada al davant, amb una de les millors motos, amb ganes de lluitar per podis i victòries. Ja parlarem del futur. Amb el canvi de reglament, tindré oportunitats de ser pilot provador. Però ara encara em vull divertir i he de gaudir d'una de les millors motos fins a final de temporada", va vaticinar sobre el final d'aquest últim Mundial per a ell.

Després de convocar una roda de premsa especial, el de Granollers (Barcelona) --nascut al costat del Circuit-- va anunciar que, prop de fer 35 anys, aquest serà el seu últim Mundial de MotoGP, posant així un punt final al seu paper de ' Capitano' d'Aprilia, firma la que va arribar el 2017 i la que ha fet créixer fins a portar-la a guanyar.

Va ser al GP Argentina de 2022, al Circuit de Termes de Riu Hondo, quan Aleix Espargaró va aconseguir la seva primera victòria a MotoGP, la primera també per a Aprilia en la categoria reina. Després arribarien dues victòries més, a Silverstone (Regne Unit) el 2023 ia la seva GP Catalunya del mateix any.

Tot i que en aquest Mundial 2024 encara té coses a dir, i aspira a poder guanyar a Montmeló aquest cap de setmana sense anar més lluny, de moment Aleix Espargaró suma 326 carreres, amb 5 'poles position', 12 podis i 3 victòries entre totes les categories, en aquests 20 anys de donar gas amb el seu característic somriure.