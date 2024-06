Alemanya aixafa Escòcia al partit inaugural de l'Eurocopa (5-1)

L'Eurocopa 2024 va arrencar amb un espectacle de futbol al partit inaugural del Grup A entre Alemanya i Escòcia, celebrat a l'Allianz Arena de Munic. Els amfitrions, liderats per una generació de joves talents i jugadors experimentats, van mostrar el seu poder des del primer minut, assegurant una victòria contundent per 5-1.

El partit va començar amb Alemanya prenent la iniciativa i dominant la possessió de la pilota. Tot just transcorreguts uns minuts del primer temps, Florian Wirtz va marcar el primer gol del torneig, una fita significativa per al jove jugador alemany que a més inaugurava el seu compte personal en una Eurocopa. Aquest gol inicial només va ser el començament d'una demostració de força per part de l'equip alemany.

El domini alemany va continuar i Jamal Musiala va ampliar l'avantatge, elevant els ànims dels aficionats locals mentre enfonsava els cors escocesos. Musiala, amb la seva velocitat i habilitat, es va convertir en un malson per a la defensa escocesa.

La situació va empitjorar per a Escòcia quan Kai Havertz va anotar un penal, després d'una falta que va resultar a l'expulsió del defensor escocès Porteus. Amb un home menys i un marcador advers, Escòcia es va veure completament desbordada.

L'espectacle ofensiu d'Alemanya va continuar amb un golàs de Füllkrug, que va portar el marcador a un voluminós 4-0, desencadenant l'eufòria a l'estadi. Tot i això, un desafortunat autogol d'Antonio Rüdiger va permetre a Escòcia retallar distàncies, tornant momentàniament l'esperança als seguidors escocesos.

Finalment, Emre Can va segellar la golejada amb el cinquè gol per a Alemanya, acomiadant qualsevol esperança restant de l'afició escocesa i deixant clar que Alemanya està a punt per competir al més alt nivell en aquesta Eurocopa.

Aquesta victòria aclaparadora no només va assegurar els tres primers punts per a Alemanya, sinó que també va elevar l'equip al podi de les seleccions favorites per aixecar el trofeu el proper 14 de juliol. Al costat de potències com França i Anglaterra, Alemanya ha demostrat que juga a casa i que està en plena forma, a punt per enfrontar-se a qualsevol desafiament que se li presenti.