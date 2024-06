Alemanya es classifica per als quarts i ja espera Espanya (2-0)

Alemanya va segellar aquest dissabte el seu pas als quarts de final de l'Eurocopa 2024 en derrotar Dinamarca per 2-0 a Munic. El matx va destacar no només pels gols sinó també per incidents climàtics i decisions controvertides al camp.

L'inici del partit va ser abruptament interromput durant 25 minuts a causa d'una tempesta elèctrica que va castigar la zona. Aquest fenomen natural va obligar a suspendre temporalment les accions a la primera meitat, afegint un element inusual a la dinàmica del joc.

Un cop reprès el matx, Alemanya va prendre la iniciativa i va aconseguir obrir el marcador gràcies a un penal transformat per Kai Havertz. El gol, que va arribar a la segona meitat del partit, va permetre als alemanys consolidar el seu control sobre el joc i posar-se en avantatge.

L'avantatge es va ampliar quan Jamal Musiala va aprofitar una errada defensiva per part de Dinamarca per marcar el segon gol del partit. Aquesta jugada crucial va assegurar encara més la victòria per a Alemanya i la classificació a la següent fase del torneig continental.

Tot i els esforços de Dinamarca per igualar el marcador, van enfrontar dificultats per concretar les seves oportunitats. Un gol anul·lat per fora de joc i un posterior penal fallat van complicar les possibilitats daneses de canviar el curs del partit a favor seu. Amb aquesta victòria, l'equip alemany continua el seu camí al torneig amb una possible cruïlla amb Espanya a quarts de final.