per J.C. Meneses Montserrat

Els estudiants a Alemanya han d'estar més ben preparats per afrontar tota mena de possibles crisis i catàstrofes, va afirmar la ministra d'Educació alemanya, Bettina Stark-Watzinger, després que Putin posés sobre el tauler geopolític una Tercera Guerra Mundial.

Membre del Partit Demòcrata Lliure (FDP), de tendència liberal, va destacar la importància de la defensa civil, segons recull el diari alemany DW.

Stark-Watzinger va dir que les escoles haurien d'abordar la defensa civil i va emfatitzar que l'objectiu ha de ser "enfortir la nostra resiliència".

"La societat en conjunt ha d'estar ben preparada per a les crisis, que van des d'una pandèmia fins a desastres naturals i guerres", va dir.

Stark-Watzinger es va referir als simulacres de defensa civil realitzats a escoles d'altres països, com el Regne Unit, i va dir que Alemanya també podria aprendre a fer el mateix.

La ministra també va demanar desenvolupar una relació "relaxada" entre els estudiants i les forces armades. Va suggerir que els oficials militars visitin les escoles per explicar què fa "la Bundeswehr per la nostra seguretat".

Actualment, els oficials juvenils de la Bundeswehr poden visitar escoles a Alemanya quan els conviden professors o administradors escolars.

Stark-Watzinger també va demanar que els joves alemanys es familiaritzin amb les amenaces a la llibertat, per preparar-los millor per enfrontar aquests perills. "Aquesta no hauria de ser una matèria pròpia de l´escola, sinó part del pla d´estudis", ha emfatitzat.