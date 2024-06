Alemanya empata 'in extremis' Suïssa i salva el liderat del grup (1-1)

per Gabriel Izcovich

Suïssa i Alemanya van empatar 1-1 a l'última jornada del Grup A de l'Eurocopa 2024, en un duel disputat al Deutsche Bank Park de Frankfurt. El marcador el va obrir Suïssa al minut 28, quan Ndoye va anotar un gol que va posar en avantatge el seu equip. Alemanya va tenir una oportunitat d'avançar-se a la primera meitat, però un gol d'Andrich va ser anul·lat per fora de joc quan el marcador estava 0-0.

L'empat va arribar de manera dramàtica en el temps de descompte, quan Niclas Füllkrug va anotar al minut 90+2, assegurant l'empat per a Alemanya. Aquest gol in extremis va ser crucial per a les aspiracions de l'equip local al torneig.

Amb aquest resultat, Alemanya es va assegurar el primer lloc del grup amb 7 punts, mentre Suïssa va acabar en segon lloc amb 5 punts. Hongria, que va acabar tercera, haurà d'esperar altres resultats per conèixer el seu destí al torneig, i Escòcia va quedar última i eliminada.