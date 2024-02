Alemanya legalitza parcialment la possessió i el consum de marihuana

La Cambra Baixa del Parlament d'Alemanya ha aprovat aquest divendres la legalització parcial de la possessió i el consum de marihuana, una mesura que entrarà en vigor a partir de l'1 d'abril i permet materialitzar un dels principals projectes impulsats per la coalició de Govern .

La despenalització parcial del cànnabis ha tirat endavant amb el vot a favor de 407 diputats davant de 226 vots en contra. Quatre diputats més s'han abstingut. Està previst que la Cambra Alta doni el vistiplau al projecte de llei el proper 22 de març.

El projecte legislatiu, molt criticat des de diversos sectors, preveu que adults més grans de 18 anys puguin estar en possessió de fins a 25 grams de cànnabis per a consum personal. A més, es legalitzarà la possessió de tres plantes de cànnabis per domicili.

La llei prohibirà fumar cànnabis a espais públics propers a escoles i instal·lacions esportives, així com a menys de 100 metres de l'entrada d'aquests centres.

Així mateix, es permetrà la creació d'"associacions de cultiu" no comercials per a adults, en què fins a 500 membres residents a Alemanya podran produir cànnabis de manera col·lectiva i subministrar-lo entre si per a consum personal, fins a un màxim de 50 grams per membre al mes .

Passats 18 mesos com a màxim després de l'entrada en vigor a la llei, es farà una avaluació inicial de l'impacte en menors i joves, tal com estipula el text.

El ministre de Salut, Karl Lauterbach, ha defensat la legislació i ha puntualitzat que la situació actual "no és acceptable" atès que hi ha un creixent nombre de consumidors que s'enfronten a "concentracions tòxiques" de cànnabis procedent del tràfic il·legal de drogues. "El mercat negre és el nucli del mal", ha asseverat.

Lauterbach ha posat èmfasi en la necessitat d'una educació més gran respecte al consum del cànnabis. "No ho trivialitzem", ha incidit abans d'afegir que molts joves no són conscients que el consum actua com un "verí per al cervell en creixement".

Tot i això, tant l'aliança conservadora CDU/CSU com la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) s'han oposat a la mesura per considerar que "només parla de filtre de la protecció dels menors" i han alertat que podria generar més addicció.